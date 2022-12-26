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Судьи
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд (Уэст-Мидлендс)

Мидлсбро - Уиган Атлетик

26.12.2022, Понедельник, 18:00 мск Миддлсбро, стадион Риверсайд Англия. Чемпионшип, 24 тур Мидлсбро - Уиган Атлетик
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
16 тур
19 октября, среда 21:45 Уиган Атлетик 1:4 Мидлсбро
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
32 тур
11 февраля, вторник 22:45 Уиган Атлетик 2:2 Мидлсбро
4 тур
20 августа, вторник 21:45 Мидлсбро 1:0 Уиган Атлетик
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
35 тур
2 марта, суббота 18:00 Уиган Атлетик 0:0 Мидлсбро
17 тур
10 ноября, суббота 18:00 Мидлсбро 2:0 Уиган Атлетик
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
40 тур
3 апреля, пятница 17:00 Мидлсбро 1:0 Уиган Атлетик
18 тур
22 ноября, суббота 18:00 Уиган Атлетик 1:1 Мидлсбро
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
28 тур
28 января, вторник 23:45 Мидлсбро 0:0 Уиган Атлетик
4 тур
25 августа, воскресенье 18:00 Уиган Атлетик 2:2 Мидлсбро
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
26 тур
21 февраля, суббота 18:00 Мидлсбро 0:0 Уиган Атлетик
7 тур
4 октября, суббота 18:00 Уиган Атлетик 0:1 Мидлсбро
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
24 тур
29 января, вторник 22:45 Мидлсбро 1:0 Уиган Атлетик
2 тур
15 августа, среда 23:00 Уиган Атлетик 1:0 Мидлсбро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бернли 36 23 11 2 71:28 +43 80
2. Шеффилд Юнайтед 36 20 7 9 56:32 +24 67
3. Мидлсбро 37 19 7 11 65:42 +23 64
4. Лутон Таун 36 16 12 8 44:34 +10 60
5. Миллуолл 37 17 9 11 48:39 +9 60
6. Блэкберн 36 18 4 14 41:41 0 58
7. Норвич Сити 36 16 7 13 51:40 +11 55
8. Вест Бромвич 36 15 9 12 46:38 +8 54
9. Ковентри 37 14 12 11 43:36 +7 54
10. Уотфорд 37 14 12 11 44:39 +5 54
11. Престон 37 14 11 12 34:39 -5 53
12. Сандерленд 36 14 10 12 51:43 +8 52
13. Бристоль Сити 36 12 12 12 45:43 +2 48
14. Сток Сити 37 13 8 16 48:45 +3 47
15. Халл Сити 36 12 10 14 41:49 -8 46
16. Рединг 36 13 5 18 38:55 -17 44
17. Суонси 37 11 10 16 49:57 -8 43
18. Бирмингем 37 11 9 17 41:50 -9 42
19. КПР 37 11 9 17 38:58 -20 42
20. Ротерхэм 37 9 13 15 41:51 -10 40
21. Кардифф 36 10 8 18 27:40 -13 38
22. Блэкпул 37 8 11 18 39:54 -15 35
23. Уиган 37 7 12 18 32:58 -26 33
24. Хаддерсфилд 36 8 8 20 30:52 -22 32
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