Вест Бромвич - Ноттингем Форест

|2 тур
|15 августа, суббота
|00:00
|Ноттингем Форест
|0:1
|Вест Бромвич
|2 тур
|15 августа, суббота
|00:00
|Ноттингем Форест
|0:1
|Вест Бромвич
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ньюкасл
|46
|30
|12
|4
|90:35
|+55
|102
|2.
|Вест Бромвич
|46
|26
|13
|7
|89:48
|+41
|91
|3.
|Ноттингем Форест
|46
|22
|13
|11
|65:40
|+25
|79
|4.
|Кардифф
|46
|22
|10
|14
|73:54
|+19
|76
|5.
|Лестер
|46
|21
|13
|12
|61:45
|+16
|76
|6.
|Блэкпул
|46
|19
|13
|14
|74:58
|+16
|70
|7.
|Суонси
|46
|17
|18
|11
|40:37
|+3
|69
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|46
|17
|14
|15
|61:54
|+7
|65
|9.
|Рединг
|46
|17
|12
|17
|68:63
|+5
|63
|10.
|Бристоль Сити
|46
|15
|18
|13
|55:64
|-9
|63
|11.
|Мидлсбро
|46
|16
|14
|16
|58:50
|+8
|62
|12.
|Донкастер Роверс
|46
|15
|15
|16
|59:58
|+1
|60
|13.
|КПР
|46
|14
|15
|17
|58:65
|-7
|57
|14.
|Дерби Каунти
|46
|15
|11
|20
|53:63
|-10
|56
|15.
|Ипсвич
|46
|12
|20
|14
|50:61
|-11
|56
|16.
|Уотфорд
|46
|14
|12
|20
|61:68
|-7
|54
|17.
|Престон
|46
|13
|15
|18
|58:73
|-15
|54
|18.
|Барнсли
|46
|14
|12
|20
|53:69
|-16
|54
|19.
|Ковентри
|46
|13
|15
|18
|47:64
|-17
|54
|20.
|Сканторп Юнайтед
|46
|14
|10
|22
|62:84
|-22
|52
|21.
|Кристал Пэлас
|46
|14
|17
|15
|50:53
|-3
|49
|22.
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|11
|14
|21
|49:69
|-20
|47
|23.
|Плимут Аргайл
|46
|11
|8
|27
|43:68
|-25
|41
|24.
|Питерборо
|46
|8
|10
|28
|46:80
|-34
|34
|* - Кристал Пэлас: снято 10