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Кардифф - Халл Сити

08.11.2022, Вторник, 22:45 мск Англия. Чемпионшип, 9 тур Кардифф - Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
42 тур
15 апреля, пятница 17:00 Халл Сити 2:1 Кардифф
19 тур
24 ноября, среда 22:45 Кардифф 0:1 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
46 тур
22 июля, среда 21:30 Кардифф 3:0 Халл Сити
9 тур
28 сентября, суббота 17:00 Халл Сити 2:2 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
45 тур
28 апреля, суббота 17:00 Халл Сити 0:2 Кардифф
22 тур
16 декабря, суббота 20:30 Кардифф 1:0 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
26 тур
13 января, среда 22:45 Халл Сити 2:0 Кардифф
7 тур
15 сентября, вторник 21:45 Кардифф 0:2 Халл Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
22 февраля, суббота 19:00 Кардифф 0:4 Халл Сити
4 тур
14 сентября, суббота 18:00 Халл Сити 1:1 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
46 тур
4 мая, суббота 15:45 Халл Сити 2:2 Кардифф
16 тур
10 ноября, суббота 19:00 Кардифф 2:1 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
33 тур
13 марта, вторник 23:45 Кардифф 0:3 Халл Сити
10 тур
1 октября, суббота 18:00 Халл Сити 2:1 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
34 тур
26 февраля, суббота 18:00 Халл Сити 0:1 Кардифф
5 тур
11 сентября, суббота 18:00 Кардифф 2:0 Халл Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бернли 36 23 11 2 71:28 +43 80
2. Шеффилд Юнайтед 36 20 7 9 56:32 +24 67
3. Мидлсбро 36 19 6 11 64:41 +23 63
4. Лутон Таун 36 16 12 8 44:34 +10 60
5. Миллуолл 37 17 9 11 48:39 +9 60
6. Блэкберн 36 18 4 14 41:41 0 58
7. Норвич Сити 36 16 7 13 51:40 +11 55
8. Вест Бромвич 36 15 9 12 46:38 +8 54
9. Ковентри 37 14 12 11 43:36 +7 54
10. Уотфорд 37 14 12 11 44:39 +5 54
11. Престон 37 14 11 12 34:39 -5 53
12. Сандерленд 36 14 10 12 51:43 +8 52
13. Бристоль Сити 36 12 12 12 45:43 +2 48
14. Сток Сити 36 13 7 16 47:44 +3 46
15. Халл Сити 36 12 10 14 41:49 -8 46
16. Рединг 36 13 5 18 38:55 -17 44
17. Суонси 37 11 10 16 49:57 -8 43
18. Бирмингем 37 11 9 17 41:50 -9 42
19. КПР 37 11 9 17 38:58 -20 42
20. Ротерхэм 37 9 13 15 41:51 -10 40
21. Кардифф 36 10 8 18 27:40 -13 38
22. Блэкпул 37 8 11 18 39:54 -15 35
23. Уиган 37 7 12 18 32:58 -26 33
24. Хаддерсфилд 36 8 8 20 30:52 -22 32
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