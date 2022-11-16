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Мексика - Швеция

16.11.2022, Среда, 22:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Мексика - Швеция
Чемпионат мира 2018, группа F
Групповой этап, 3 тур
27 июня, среда 17:00 Мексика 0:3 Швеция
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