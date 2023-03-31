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Мальорка - Осасуна

31.03.2023, Пятница, 22:00 мск Испания. Примера, 27 тур Мальорка - Осасуна
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Матч начнется в 22:00 мск
П1
2.3
Х
2.9
П2
3.65
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Матч начнется в 22:00 мск
Испания. Примера (2022/2023)
17 тур
14 января, суббота 20:30 Осасуна 1:0 Мальорка
Испания. Примера (2021/2022)
38 тур
22 мая, воскресенье 21:00 Осасуна 0:2 Мальорка
7 тур
26 сентября, воскресенье 15:00 Мальорка 2:3 Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
38 тур
19 июля, воскресенье 22:00 Осасуна 2:2 Мальорка
11 тур
31 октября, четверг 21:00 Мальорка 2:2 Осасуна
Испания. Сегунда (2018/2019)
22 тур
20 января, воскресенье 14:00 Осасуна 2:0 Мальорка
1 тур
19 августа, воскресенье 20:00 Мальорка 1:0 Осасуна
Испания. Сегунда (2015/2016)
34 тур
17 апреля, воскресенье 20:15 Мальорка 1:1 Осасуна
13 тур
15 ноября, воскресенье 21:15 Осасуна 2:1 Мальорка
Испания. Сегунда (2014/2015)
26 тур
21 февраля, суббота 20:15 Мальорка 3:0 Осасуна
5 тур
21 сентября, воскресенье 14:00 Осасуна 6:4 Мальорка
Испания. Примера (2012/2013)
23 тур
9 февраля, суббота 19:00 Мальорка 1:1 Осасуна
4 тур
16 сентября, воскресенье 20:00 Осасуна 1:1 Мальорка
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
3 марта, суббота 21:00 Мальорка 1:1 Осасуна
7 тур
1 октября, суббота 20:00 Осасуна 2:2 Мальорка
Испания. Примера (2010/2011)
22 тур
5 февраля, суббота 20:00 Осасуна 1:1 Мальорка
3 тур
18 сентября, суббота 20:00 Мальорка 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
33 тур
19 апреля, понедельник 23:00 Мальорка 2:0 Осасуна
14 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Осасуна 0:1 Мальорка
Испания. Примера (2008/2009)
21 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Осасуна 1:0 Мальорка
2 тур
14 сентября, воскресенье 19:00 Мальорка 1:1 Осасуна
Испания. Примера (2007/2008)
36 тур
7 мая, среда 22:00 Мальорка 2:1 Осасуна
17 тур
23 декабря, воскресенье 19:00 Осасуна 3:1 Мальорка
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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