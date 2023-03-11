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Валенсия - Осасуна

11.03.2023, Суббота, 23:00 мск Испания. Примера, 25 тур Валенсия - Осасуна
Испания. Примера (2022/2023)
8 тур
7 октября, пятница 22:00 Осасуна 1:2 Валенсия
Испания. Примера (2021/2022)
32 тур
16 апреля, суббота 19:30 Валенсия 1:2 Осасуна
4 тур
12 сентября, воскресенье 17:15 Осасуна 1:4 Валенсия
Испания. Примера (2020/2021)
31 тур
21 апреля, среда 20:00 Осасуна 3:1 Валенсия
19 тур
21 января, четверг 21:00 Валенсия 1:1 Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
30 тур
21 июня, воскресенье 20:30 Валенсия 2:0 Осасуна
10 тур
27 октября, воскресенье 23:00 Осасуна 3:1 Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
36 тур
7 мая, воскресенье 17:15 Валенсия 4:1 Осасуна
17 тур
9 января, понедельник 22:45 Осасуна 3:3 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 18:00 Осасуна 1:1 Валенсия
15 тур
1 декабря, воскресенье 22:00 Валенсия 3:0 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
4 мая, суббота 18:00 Валенсия 4:0 Осасуна
15 тур
9 декабря, воскресенье 01:00 Осасуна 0:1 Валенсия
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
ответный матч		 9 января, среда 00:30 Валенсия 2:1 Осасуна
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
первый матч		 11 декабря, вторник 23:00 Осасуна 0:2 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 23:59 Валенсия 4:0 Осасуна
1 тур
22 января, воскресенье 15:00 Осасуна 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2010/2011)
34 тур
1 мая, воскресенье 23:00 Осасуна 1:0 Валенсия
15 тур
13 декабря, понедельник 23:00 Валенсия 3:3 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
30 тур
4 апреля, воскресенье 19:00 Валенсия 3:0 Осасуна
11 тур
22 ноября, воскресенье 23:00 Осасуна 1:3 Валенсия
Испания. Примера (2008/2009)
22 тур
8 февраля, воскресенье 23:00 Осасуна 1:0 Валенсия
3 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Валенсия 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2007/2008)
34 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Валенсия 3:0 Осасуна
15 тур
8 декабря, суббота 22:00 Осасуна 0:0 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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