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Материалы

Хетафе - Валенсия

20.02.2023, Понедельник, 23:00 мск Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес Испания. Примера, 22 тур Хетафе - Валенсия
Испания. Примера (2022/2023)
4 тур
4 сентября, воскресенье 22:00 Валенсия 5:1 Хетафе
Испания. Примера (2021/2022)
28 тур
12 марта, суббота 23:00 Хетафе 0:0 Валенсия
1 тур
13 августа, пятница 22:00 Валенсия 1:0 Хетафе
Испания. Примера (2020/2021)
25 тур
27 февраля, суббота 23:00 Хетафе 3:0 Валенсия
8 тур
1 ноября, воскресенье 23:00 Валенсия 2:2 Хетафе
Испания. Примера (2019/2020)
23 тур
8 февраля, суббота 18:00 Хетафе 3:0 Валенсия
6 тур
25 сентября, среда 21:00 Валенсия 3:3 Хетафе
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 20:30 Валенсия 0:0 Хетафе
12 тур
10 ноября, суббота 18:15 Хетафе 0:1 Валенсия
Испания. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, вторник 23:30 Валенсия 3:1 Хетафе
Испания. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
первый матч		 22 января, вторник 22:30 Хетафе 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 20:30 Валенсия 1:2 Хетафе
14 тур
3 декабря, воскресенье 18:15 Хетафе 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 19:15 Хетафе 2:2 Валенсия
16 тур
19 декабря, суббота 18:00 Валенсия 2:2 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
23 тур
15 февраля, воскресенье 14:00 Валенсия 1:0 Хетафе
4 тур
22 сентября, понедельник 22:45 Хетафе 0:3 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
31 тур
30 марта, воскресенье 23:00 Валенсия 1:3 Хетафе
12 тур
3 ноября, воскресенье 15:00 Хетафе 0:1 Валенсия
Испания. Примера (2012/2013)
36 тур
18 мая, суббота 20:00 Хетафе 0:1 Валенсия
17 тур
21 декабря, пятница 23:00 Валенсия 4:2 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
30 тур
25 марта, воскресенье 01:00 Хетафе 3:1 Валенсия
11 тур
29 октября, суббота 20:00 Валенсия 3:1 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
30 тур
2 апреля, суббота 22:00 Хетафе 2:4 Валенсия
11 тур
14 ноября, воскресенье 23:00 Валенсия 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2009/2010)
23 тур
22 февраля, понедельник 23:00 Валенсия 2:1 Хетафе
4 тур
23 сентября, среда 23:55 Хетафе 3:1 Валенсия
Испания. Примера (2008/2009)
29 тур
5 апреля, воскресенье 21:00 Валенсия 4:1 Хетафе
10 тур
9 ноября, воскресенье 23:00 Хетафе 0:3 Валенсия
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
17 февраля, воскресенье 21:00 Хетафе 0:0 Валенсия
5 тур
26 сентября, среда 22:00 Валенсия 2:1 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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