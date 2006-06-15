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Швеция - Парагвай

15.06.2006, Четверг, 23:00 мск Берлин, стадион Олимпиаштадион Чемпионат мира, 2 тур Швеция - Парагвай
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 3 2 1 0 5:2 +3 7
2. Швеция 3 1 2 0 3:2 +1 5
3. Парагвай 3 1 0 2 2:2 0 3
4. Тринидад и Тобаго 3 0 1 2 0:4 -4 1
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