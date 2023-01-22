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Эльче - Осасуна

22.01.2023, Воскресенье, 18:15 мск Испания. Примера, 18 тур Эльче - Осасуна
Испания. Примера (2021/2022)
34 тур
1 мая, воскресенье 15:00 Эльче 1:1 Осасуна
15 тур
29 ноября, понедельник 23:00 Осасуна 1:1 Эльче
Испания. Примера (2020/2021)
33 тур
18 апреля, воскресенье 15:00 Осасуна 2:0 Эльче
15 тур
22 декабря, вторник 19:30 Эльче 2:2 Осасуна
Испания. Сегунда (2018/2019)
35 тур
22 апреля, понедельник 22:00 Эльче 1:2 Осасуна
2 тур
26 августа, воскресенье 20:30 Осасуна 1:1 Эльче
Испания. Сегунда (2015/2016)
33 тур
10 апреля, воскресенье 20:15 Осасуна 0:0 Эльче
12 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 Эльче 2:1 Осасуна
Испания. Примера (2013/2014)
24 тур
14 февраля, пятница 23:59 Эльче 0:0 Осасуна
5 тур
20 сентября, пятница 23:00 Осасуна 2:1 Эльче
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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