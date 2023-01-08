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Материалы

Атлетико - Барселона

08.01.2023, Воскресенье, 23:00 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Испания. Примера, 16 тур Атлетико - Барселона
Испания. Примера (2021/2022)
23 тур
6 февраля, воскресенье 18:15 Барселона 4:2 Атлетико
8 тур
2 октября, суббота 22:00 Атлетико 2:0 Барселона
Испания. Примера (2020/2021)
35 тур
8 мая, суббота 17:15 Барселона 0:0 Атлетико
10 тур
21 ноября, суббота 23:00 Атлетико 1:0 Барселона
Испания. Примера (2019/2020)
33 тур
30 июня, вторник 23:00 Барселона 2:2 Атлетико
15 тур
1 декабря, воскресенье 23:00 Атлетико 0:1 Барселона
Суперкубок Испании (2019/2020)
1/2 финала
9 января, четверг 22:00 Барселона 2:3 Атлетико
Испания. Примера (2018/2019)
31 тур
6 апреля, суббота 21:45 Барселона 2:0 Атлетико
13 тур
24 ноября, суббота 22:45 Атлетико 1:1 Барселона
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
4 марта, воскресенье 18:15 Барселона 1:0 Атлетико
8 тур
14 октября, суббота 21:45 Атлетико 1:1 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
24 тур
26 февраля, воскресенье 18:15 Атлетико 1:2 Барселона
5 тур
21 сентября, среда 23:00 Барселона 1:1 Атлетико
Испания. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 7 февраля, вторник 23:00 Барселона 1:1 Атлетико
Испания. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 1 февраля, среда 23:00 Атлетико 1:2 Барселона
Лига чемпионов (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 13 апреля, среда 21:45 Атлетико 2:0 Барселона
Лига чемпионов (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 5 апреля, вторник 21:45 Барселона 2:1 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
30 января, суббота 18:00 Барселона 2:1 Атлетико
3 тур
12 сентября, суббота 21:30 Атлетико 1:2 Барселона
Испания. Примера (2014/2015)
37 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Атлетико 0:1 Барселона
18 тур
11 января, воскресенье 23:00 Барселона 3:1 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 28 января, среда 23:00 Атлетико 2:3 Барселона
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 21 января, среда 23:59 Барселона 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 20:00 Барселона 1:1 Атлетико
19 тур
11 января, суббота 23:00 Атлетико 0:0 Барселона
Лига чемпионов (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 9 апреля, среда 22:45 Атлетико 1:0 Барселона
Лига чемпионов (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 1 апреля, вторник 22:45 Барселона 1:1 Атлетико
Суперкубок Испании 2013

ответный матч		 29 августа, четверг 01:00 Барселона 0:0 Атлетико
Суперкубок Испании 2013

первый матч		 22 августа, четверг 01:00 Атлетико 1:1 Барселона
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
12 мая, воскресенье 21:00 Атлетико 1:2 Барселона
16 тур
16 декабря, воскресенье 23:59 Барселона 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
27 февраля, понедельник 00:30 Атлетико 1:2 Барселона
6 тур
24 сентября, суббота 23:59 Барселона 5:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
22 тур
5 февраля, суббота 23:55 Барселона 3:0 Атлетико
3 тур
19 сентября, воскресенье 21:00 Атлетико 1:2 Барселона
Испания. Примера (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 2:1 Барселона
3 тур
19 сентября, суббота 23:55 Барселона 5:2 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Атлетико 4:3 Барселона
6 тур
4 октября, суббота 23:55 Барселона 6:1 Атлетико
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 23:55 Барселона 2:1 Атлетико
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
первый матч		 6 января, вторник 22:00 Атлетико 1:3 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:00 Атлетико 4:2 Барселона
7 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Барселона 3:0 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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    Рейтинг: +67523

    portero 9 января, 00:49

    Ещё Барсе пропустить в доп время и писец....

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