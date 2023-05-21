Введите ваш ник на сайте

Оренбург - Зенит

21.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Ростоши, стадион Газовик Россия. Премьер-лига, 28 тур Оренбург - Зенит
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
9 тур
11 сентября, воскресенье 17:30 Зенит 8:0 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
15 июля, среда 20:30 Зенит 4:1 Оренбург
3 тур
28 июля, воскресенье 14:00 Оренбург 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
31 марта, воскресенье 14:00 Зенит 3:1 Оренбург
7 тур
16 сентября, воскресенье 14:00 Оренбург 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
26 апреля, среда 17:00 Оренбург 0:1 Зенит
11 тур
24 октября, понедельник 19:30 Зенит 1:0 Оренбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
...
  • Читайте нас: 