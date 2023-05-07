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Краснодар - Крылья Советов

07.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Россия. Премьер-лига, 26 тур Краснодар - Крылья Советов
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
11 тур
3 октября, понедельник 19:00 Крылья Советов 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
25 тур
17 апреля, воскресенье 16:30 Крылья Советов 2:0 Краснодар
13 тур
30 октября, суббота 19:00 Краснодар 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
15 июля, среда 18:00 Крылья Советов 0:0 Краснодар
9 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 4:2 Крылья Советов
Товарищеские матчи 2020

16 февраля, воскресенье 13:30 Краснодар 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
6 апреля, суббота 16:30 Краснодар 1:0 Крылья Советов
8 тур
24 сентября, понедельник 18:30 Крылья Советов 0:3 Краснодар
Россия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
1 ноября, четверг 18:00 Крылья Советов 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
5 декабря, понедельник 19:00 Краснодар 1:1 Крылья Советов
3 тур
13 августа, суббота 18:00 Крылья Советов 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда 19:30 Краснодар 3:0 Крылья Советов
14 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 0:4 Краснодар
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
30 октября, четверг 19:00 Краснодар 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Краснодар
8 тур
14 сентября, суббота 18:00 Краснодар 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 18:30 Краснодар 0:3 Крылья Советов
10 тур
1 октября, понедельник 17:30 Крылья Советов 2:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
43 тур
7 мая, понедельник 19:30 Краснодар 0:2 Крылья Советов
37 тур
31 марта, суббота 18:30 Крылья Советов 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
20 тур
14 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 1:2 Крылья Советов
5 тур
16 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 0:0 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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