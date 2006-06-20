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Эквадор - Германия

20.06.2006, Вторник, 18:00 мск Берлин, стадион Олимпиаштадион Чемпионат мира, 3 тур Эквадор - Германия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 3 3 0 0 8:2 +6 9
2. Эквадор 3 2 0 1 5:3 +2 6
3. Польша 3 1 0 2 2:4 -2 3
4. Коста-Рика 3 0 0 3 3:9 -6 0
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