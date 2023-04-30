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Спартак - Ростов

30.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Россия. Премьер-лига, 25 тур Спартак - Ростов
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Зимний кубок РПЛ 2023
1 тур
2 февраля, четверг 19:30 Ростов 0:0
(1:2)п		 Спартак
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
9 тур
11 сентября, воскресенье 19:45 Ростов 4:2 Спартак
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
26 тур
24 апреля, воскресенье 16:30 Ростов 3:2 Спартак
13 тур
30 октября, суббота 16:30 Спартак 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
24 тур
4 апреля, воскресенье 19:00 Ростов 2:3 Спартак
13 тур
31 октября, суббота 16:30 Спартак 0:1 Ростов
Кубок «Париматч» Премьер 2020
1 тур
1 февраля, суббота 18:00 Спартак 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
8 декабря, воскресенье 19:00 Спартак 1:4 Ростов
2 тур
20 июля, суббота 21:30 Ростов 2:2 Спартак
Россия. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
31 октября, четверг 19:30 Спартак 2:1 Ростов
Кубок «Париматч» Премьер 2019
1 тур
26 июня, среда 19:00 Ростов 2:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Ростов 2:1 Спартак
9 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Спартак 0:1 Ростов
Кубок «Матч Премьер» 2019

21 января, понедельник 20:00 Спартак 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
5 мая, суббота 19:00 Спартак 2:0 Ростов
15 тур
28 октября, суббота 19:00 Ростов 2:2 Спартак
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
22 апреля, суббота 16:30 Ростов 3:0 Спартак
10 тур
15 октября, суббота 19:30 Спартак 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
2 апреля, суббота 19:30 Ростов 2:0 Спартак
8 тур
13 сентября, воскресенье 13:30 Спартак 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
23 тур
13 апреля, понедельник 19:30 Ростов 2:1 Спартак
16 тур
4 декабря, четверг 19:45 Спартак 1:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
8 декабря, воскресенье 13:30 Ростов 0:1 Спартак
14 тур
26 октября, суббота 19:30 Спартак 2:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 16:30 Ростов 1:0 Спартак
9 тур
23 сентября, воскресенье 15:00 Спартак 3:1 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
30 октября, вторник 20:00 Ростов 0:0
(3:2)п		 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 21:00 Спартак 3:2 Ростов
1 тур
14 марта, понедельник 19:30 Ростов 4:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
30 октября, суббота 19:30 Спартак 2:1 Ростов
12 тур
9 июля, пятница 21:00 Ростов 1:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Спартак 5:1 Ростов
13 тур
11 июля, суббота 21:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Спартак 3:0 Ростов
15 тур
1 июля, воскресенье 20:00 Ростов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Ростов 3:4 Спартак
14 тур
5 августа, суббота 00:00 Спартак 5:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Спартак 2:0 Ростов
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
28 июля, среда 00:00 Спартак 1:0 Ростов
12 тур
19 мая, среда 00:00 Ростов 3:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 Ростов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Ростов 3:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
21 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
1 тур
8 марта, пятница 00:00 Спартак 0:0 Ростов
Чемпионат России 2001
19 тур
27 июля, пятница 00:00 Спартак 5:1 Ростов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Спартак
Чемпионат России 2000
29 тур
2 ноября, четверг 00:00 Спартак 1:0 Ростов
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Ростов 2:3 Спартак
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:3 Спартак
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Ростов
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Ростов
10 тур
3 июня, среда 00:00 Ростов 3:3 Спартак
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Ростов 3:5 Спартак
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Спартак 1:1 Ростов
16 тур
10 июля, среда 00:00 Ростов 2:4 Спартак
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Ростов
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 Ростов 2:0 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 14 тур
12 июля, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Спартак
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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