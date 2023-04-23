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Химки - Торпедо

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Россия. Премьер-лига, 24 тур Химки - Торпедо
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
4 тур
7 августа, воскресенье 15:00 Торпедо 1:3 Химки
Россия. Кубок (2019/2020)
1/4 финала
5 марта, четверг 19:30 Химки 5:1 Торпедо
Россия. ФНЛ (2019/2020)
12 тур
8 сентября, воскресенье 18:00 Торпедо 1:0 Химки
Россия. ФНЛ (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Торпедо 0:0 Химки
17 тур
22 октября, понедельник 14:00 Химки 2:4 Торпедо
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 30 тур
25 сентября, воскресенье 19:00 Торпедо 3:1 Химки
Второй этап, 10 тур
17 мая, вторник 18:00 Химки 2:2 Торпедо
Россия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
1 июля, четверг 18:30 Торпедо 1:1
(4:2)п		 Химки
Россия. Кубок (2007/2008)
1/16 финала
27 июня, среда 19:00 Торпедо 1:2 Химки
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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