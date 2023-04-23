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Факел - Оренбург

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Воронеж, стадион Центральный Россия. Премьер-лига, 24 тур Факел - Оренбург
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
15 тур
28 октября, пятница 17:00 Оренбург 4:1 Факел
Россия. ФНЛ (2021/2022)
22 тур
13 ноября, суббота 16:00 Факел 1:0 Оренбург
4 тур
31 июля, суббота 17:00 Оренбург 0:2 Факел
Россия. ФНЛ (2020/2021)
27 тур
27 февраля, суббота 13:00 Оренбург 1:2 Факел
7 тур
5 сентября, суббота 17:00 Факел 0:2 Оренбург
Россия. ФНЛ (2017/2018)
24 тур
18 ноября, суббота 14:00 Оренбург 5:0 Факел
6 тур
5 августа, суббота 18:00 Факел 0:1 Оренбург
Россия. ФНЛ (2015/2016)
21 тур
15 ноября, воскресенье 18:00 Факел 1:2 Оренбург
3 тур
20 июля, понедельник 17:00 Оренбург 1:0 Факел
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 47 тур
15 мая, вторник 19:00 Факел 0:2 Оренбург
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 22 тур
19 августа, пятница 17:30 Оренбург 2:1 Факел
Второй этап, 3 тур
15 апреля, пятница 19:00 Факел 1:1 Оренбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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