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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Максим Гаврилин, Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Николай Левников
Материалы

Спартак - Факел

11.03.2023, Суббота, 16:30 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 19 тур Спартак - Факел
Россия. Кубок (2022/2023), группа B
4 тур
19 октября, среда 18:00 Факел 1:2 Спартак
2 тур
15 сентября, четверг 17:30 Спартак 3:0 Факел
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
7 тур
27 августа, суббота 17:30 Факел 1:4 Спартак
Чемпионат России 2001
22 тур
18 августа, суббота 00:00 Факел 0:5 Спартак
8 тур
5 мая, суббота 00:00 Спартак 3:0 Факел
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Факел 1:0 Спартак
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Факел
Чемпионат России 1997
31 тур
24 октября, пятница 00:00 Спартак 4:2 Факел
14 тур
18 июня, среда 00:00 Факел 0:1 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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    Рейтинг: +476

    the teacher 11 марта, 19:54

    где протокол? я один его не вижу?

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    Рейтинг: +3176

    Эном айс 11 марта, 18:27

    Справедливость торжествует...
    Хорошее зрелище.

    4
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    Рейтинг: +757

    Болотоход 11 марта, 18:25

    ГООЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!

    1
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    Рейтинг: +790

    кaстрюлька 11 марта, 18:05

    Оба, у Чердакова вор и взяточник Лампочкин уже эксперт. Скоро Чердаков Лампочкина в эфире "всевышним" объявит

    0
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    Рейтинг: +790

    кaстрюлька 11 марта, 17:50

    У Чердакова с Лампочкиным розовые дупы полыхают, как у настоящих хряколюбов

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    Рейтинг: +3176

    Эном айс > кaстрюлька 11 марта, 17:56

    Ну,есть такое..
    Нервничают,как мигранты в МФЦ.

    4
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    Рейтинг: +309

    Strig 11 марта, 17:44

    Сколько людей столько и мнений... Моё -- пендаль притянутый к яйцам вара и судьи и отменённый гол!? Беспредел он и в Африке.. плюс 2 пендаля ельцинцентру не поставили...

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    Рейтинг: +3176

    Эном айс 11 марта, 17:44

    Шамара выпускайте ,придурки розовые.
    Судейские замкнули на обладателе брекетов по цене однушки в Свиблово.

    3
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    Рейтинг: +1117

    ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 17:42

    Комментаторы явно учились в Тарасовке. Внаглую топят за хряков. Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +394

    TANNER 11 марта, 17:30

    Ща повылазят недоболельщики спартаковские, которые начнут скулить что пенальти небыло, что судья свистит против них, что спартак засуживают, хрю хрю хрю и тд.

    2
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    Рейтинг: +931

    Спартач80 > TANNER 11 марта, 18:45

    Отсосала,мразь малолетняя?

    0
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    Рейтинг: +790

    кaстрюлька 11 марта, 17:29

    Обоссакль, бери шынел, ..ездуй домой

    3
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