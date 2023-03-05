Динамо - Крылья Советов

Игра пока равна, играют два говна.
Причем одно говно играет дома и ни х.у.я. не может поделать ...
|1/4 финала
ответный матч
|1 марта, среда
|20:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|1/4 финала
ответный матч
|1 марта, среда
|20:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|1/4 финала
первый матч
|23 февраля, четверг
|15:00
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|17:30
|Крылья Советов
|0:2
|Динамо
|28 тур
|6 мая, пятница
|18:00
|Крылья Советов
|5:2
|Динамо
|10 тур
|2 октября, суббота
|16:30
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|1/4 финала
|8 апреля, четверг
|17:30
|Крылья Советов
|2:0
|Динамо
|28 тур
|12 июля, воскресенье
|18:30
|Динамо
|2:0
|Крылья Советов
|8 тур
|30 августа, пятница
|20:00
|Крылья Советов
|0:0
|Динамо
|24 тур
|20 апреля, суббота
|16:30
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|10 тур
|6 октября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|24 тур
|17 апреля, воскресенье
|17:00
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|13:30
|Крылья Советов
|0:0
|Динамо
|1/8 финала
|29 октября, четверг
|18:00
|Крылья Советов
|0:1
|Динамо
|16 тур
|9 ноября, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|1:2
|Динамо
|11 тур
|29 сентября, воскресенье
|13:30
|Динамо
|2:0
|Крылья Советов
|27 тур
|5 мая, воскресенье
|13:30
|Крылья Советов
|1:2
|Динамо
|13 тур
|28 октября, воскресенье
|13:30
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|25 тур
|25 сентября, воскресенье
|18:30
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|10 тур
|21 мая, суббота
|16:15
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|29 тур
|20 ноября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|15 тур
|31 июля, суббота
|21:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|20 тур
|30 августа, воскресенье
|18:15
|Крылья Советов
|3:1
|Динамо
|6 тур
|25 апреля, суббота
|16:30
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|23 тур
|27 сентября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|3:3
|Динамо
|9 тур
|7 мая, среда
|20:30
|Динамо
|2:2
|Крылья Советов
|25 тур
|30 сентября, воскресенье
|17:45
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|11 тур
|26 мая, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|3:2
|Динамо
|21 тур
|1 октября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|6 тур
|23 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|30 тур
|19 ноября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Динамо
|15 тур
|10 июля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|3:1
|Крылья Советов
|20 тур
|21 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|4:1
|Динамо
|9 тур
|2 мая, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|29 тур
|25 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|2 тур
|23 марта, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:1
|Крылья Советов
|29 тур
|10 ноября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Динамо
|8 тур
|20 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|30 тур
|22 октября, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Динамо
|1 тур
|11 марта, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|23 тур
|27 августа, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Динамо
|9 тур
|17 мая, среда
|00:00
|Динамо
|2:0
|Крылья Советов
|23 тур
|11 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Динамо
|9 тур
|29 мая, суббота
|00:00
|Динамо
|3:3
|Крылья Советов
|30 тур
|30 октября, пятница
|00:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|15 тур
|1 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|20 тур
|6 августа, среда
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Динамо
|3 тур
|2 апреля, среда
|00:00
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|30 тур
|2 октября, среда
|00:00
|Динамо
|2:1
|Крылья Советов
|13 тур
|18 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Динамо
|26 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|Динамо
|4:1
|Крылья Советов
|5 тур
|9 мая, вторник
|00:00
|Крылья Советов
|1:4
|Динамо
|24 тур
|19 сентября, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Динамо
|7 тур
|16 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|3:0
|Крылья Советов
|28 тур
|19 сентября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|3:0
|Крылья Советов
|12 тур
|16 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53:9
|+44
|48
|2.
|Спартак М
|19
|12
|4
|3
|45:22
|+23
|40
|3.
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35:27
|+8
|38
|4.
|Динамо М
|19
|9
|5
|5
|35:24
|+11
|32
|5.
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34:20
|+14
|32
|6.
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30:29
|+1
|29
|7.
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36:32
|+4
|29
|8.
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38:40
|-2
|28
|9.
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29:36
|-7
|28
|10.
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24:30
|-6
|25
|11.
|Крылья Советов
|19
|5
|5
|9
|20:30
|-10
|20
|12.
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24:35
|-11
|19
|13.
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23:34
|-11
|19
|14.
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24:37
|-13
|14
|15.
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19:40
|-21
|13
|16.
|Торпедо М
|19
|1
|4
|14
|9:33
|-24
|7
Самарцам надо ещё 3 забить, может 1 из них засчитает судейка. Гыгыгы
ваня с жабой взятку получили от полицаев!