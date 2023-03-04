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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Помощники:
Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Андрей Образко
Резервный судья:
Артем Смолин
Материалы

Ростов - Локомотив

04.03.2023, Суббота, 19:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 18 тур Ростов - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
2 тур
24 июля, воскресенье 20:00 Локомотив 2:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
24 тур
10 апреля, воскресенье 19:30 Ростов 4:1 Локомотив
10 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Локомотив 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
26 тур
17 апреля, суббота 16:30 Локомотив 4:1 Ростов
7 тур
14 сентября, понедельник 20:30 Ростов 0:0 Локомотив
Товарищеские матчи 2021
Февраль
14 февраля, воскресенье 17:30 Локомотив 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Ростов 1:3 Локомотив
8 тур
31 августа, суббота 16:30 Локомотив 1:2 Ростов
Кубок «Париматч» Премьер 2020
3 тур
9 февраля, воскресенье 18:00 Ростов 3:3
(4:5)п		 Локомотив
Россия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 15 мая, среда 19:30 Ростов 0:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
24 апреля, среда 19:00 Ростов 1:2 Локомотив
11 тур
19 октября, пятница 20:30 Локомотив 2:1 Ростов
Россия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 3 апреля, среда 19:30 Локомотив 2:2 Ростов
Кубок «Матч Премьер» 2019

25 января, пятница 21:30 Ростов 1:1
(3:4)п		 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
8 апреля, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 Ростов
11 тур
24 сентября, воскресенье 16:30 Ростов 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
9 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 0:0 Ростов
8 тур
24 сентября, суббота 21:30 Ростов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
6 мая, пятница 19:30 Ростов 2:1 Локомотив
13 тур
26 октября, понедельник 19:30 Локомотив 0:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
8 марта, воскресенье 18:30 Ростов 0:1 Локомотив
3 тур
14 августа, четверг 18:30 Локомотив 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 20:15 Ростов 2:0 Локомотив
6 тур
26 августа, понедельник 20:00 Локомотив 5:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
27 апреля, суббота 18:30 Локомотив 3:1 Ростов
12 тур
21 октября, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
31 июля, воскресенье 21:00 Ростов 0:3 Локомотив
3 тур
2 апреля, суббота 18:30 Локомотив 1:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Ростов 1:2 Локомотив
15 тур
1 августа, воскресенье 21:00 Локомотив 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Ростов
2 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Ростов 0:2 Локомотив
9 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Локомотив 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
23 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Ростов 1:1 Локомотив
8 тур
14 мая, суббота 19:00 Локомотив 4:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
22 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
9 тур
1 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
21 тур
17 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
10 тур
25 мая, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
24 августа, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Ростов 2:3 Локомотив
Чемпионат России 2001
30 тур
4 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Ростов
1 тур
10 марта, суббота 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
13 тур
18 июня, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
26 тур
6 сентября, пятница 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1993
26 тур
31 августа, вторник 00:00 Локомотив 5:2 Ростов
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 7 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
Первый этап, 4 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 4 марта, 20:58

    Дело к покеру идёт?

    1
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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 4 марта, 20:54

    Дзюба трёшку положил на всякий случай. Вот вам бабушка и Дзюбкин день!

    1
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    Рейтинг: +67523

    portero 4 марта, 20:50

    Да уж всё, Ростов продул...

    1
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    Рейтинг: +3862

    minaev23 > portero 4 марта, 20:56

    Я в шоке сосед, так беспомощно играть .... нет у меня слов.Удачи вам!!!!!

    1
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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 4 марта, 20:44

    Локо действительно прибавил, чувствуется работа тренера. Ростов позволяет паровозам буквально всё. Выглядит беспомощно.

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    Рейтинг: +3862

    minaev23 4 марта, 20:35

    Ростов плывёт. 7-8 место по итогу.

    1
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    Рейтинг: +268

    aleksandr1969 4 марта, 20:19

    кто-бы и чтобы не говорил про Дзюбу он хороший футболист и еще покажет себя. надеюсь локо вылезет из ямы.

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