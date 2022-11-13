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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Помощники:
Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Эдуард Малый
Материалы

Оренбург - Краснодар

13.11.2022, Воскресенье, 14:00 мск Ростоши, стадион Газовик Трансляция: Матч Премьер Россия. Премьер-лига, 17 тур Оренбург - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
6 тур
21 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 2:0 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
24 тур
27 июня, суббота 14:00 Оренбург 0:3 Краснодар
14 тур
27 октября, воскресенье 19:00 Краснодар 1:1 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
19 тур
11 марта, понедельник 19:30 Краснодар 2:2 Оренбург
5 тур
26 августа, воскресенье 14:00 Оренбург 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
7 мая, воскресенье 14:00 Оренбург 1:0 Краснодар
13 тур
6 ноября, воскресенье 19:30 Краснодар 3:3 Оренбург
Россия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
27 октября, четверг 19:00 Краснодар 3:2 Оренбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 14 ноября 2022, 13:55

    Сильнейший вратарь заглотнул 5 голешников за одну игру.

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    Рейтинг: +2031

    morgan59 13 ноября 2022, 17:04

    ПОЗОРИЩЕ. Стыдно и очень грустно.

    1
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    Рейтинг: +2609

    АЛЕКС 58 13 ноября 2022, 16:44

    У Моти,лучшего и самого дорогого вратаря наверное месячные были

    0
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 13 ноября 2022, 16:43

    Сычевой, молодец! По голам обогнал скалозуба из свинарника.

    2
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    Рейтинг: +2609

    АЛЕКС 58 13 ноября 2022, 16:43

    Газовик только Газпрому проигрывает,так положено! А бычкам хвосты откручивает!

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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 13 ноября 2022, 16:31

    Да уж!!!! Слов цензурных нет.

    0
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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 13 ноября 2022, 15:45

    Расслабились защитники быков. Уже Сычевой пяткой забивает. Осталось задницей закатить..............

    3
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    Рейтинг: +2231

    river31 13 ноября 2022, 15:32

    Просто писец какой-то....

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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 13 ноября 2022, 15:07

    Похоже с быками всё ясно. Как бы разгрома не случилось.

    1
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    Рейтинг: +8893

    vladik12 13 ноября 2022, 14:36

    Обычно осеменяют быки. А тут осеменяют быков.

    3
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > vladik12 13 ноября 2022, 14:46

    Да, уж и со смазкой

    1
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    Рейтинг: +2460

    Аид666 > vladimir-7 13 ноября 2022, 15:19

    уже без...

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