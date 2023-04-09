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Бохум - Штутгарт

09.04.2023, Воскресенье, 18:30 мск Германия. Бундеслига, 27 тур Бохум - Штутгарт
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Матч начнется в 18:30 мск
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Матч начнется в 18:30 мск
Германия. Бундеслига (2022/2023)
10 тур
15 октября, суббота 16:30 Штутгарт 4:1 Бохум
Германия. Бундеслига (2021/2022)
23 тур
19 февраля, суббота 17:30 Штутгарт 1:1 Бохум
6 тур
26 сентября, воскресенье 16:30 Бохум 0:0 Штутгарт
Германия. Кубок (2014/2015)
1 раунд
16 августа, суббота 17:30 Бохум 2:0 Штутгарт
Германия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
27 февраля, среда 22:00 Штутгарт 2:0 Бохум
Германия. Бундеслига (2009/2010)
32 тур
23 апреля, пятница 22:30 Бохум 0:2 Штутгарт
15 тур
5 декабря, суббота 17:30 Штутгарт 1:1 Бохум
Германия. Бундеслига (2008/2009)
26 тур
4 апреля, суббота 17:30 Бохум 1:2 Штутгарт
9 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Штутгарт 2:0 Бохум
Германия. Бундеслига (2007/2008)
24 тур
15 марта, суббота 17:30 Бохум 1:1 Штутгарт
7 тур
26 сентября, среда 22:00 Штутгарт 1:0 Бохум
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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