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Боруссия - РБ Лейпциг

03.03.2023, Пятница, 22:30 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Трансляция: Матч! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 23 тур Боруссия - РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига (2022/2023)
6 тур
10 сентября, суббота 16:30 РБ Лейпциг 3:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2021/2022)
28 тур
2 апреля, суббота 19:30 Боруссия 1:4 РБ Лейпциг
11 тур
6 ноября, суббота 20:30 РБ Лейпциг 2:1 Боруссия
Германия. Кубок (2020/2021)
Финал
13 мая, четверг 21:45 РБ Лейпциг 1:4 Боруссия
Германия. Бундеслига (2020/2021)
32 тур
8 мая, суббота 16:30 Боруссия 3:2 РБ Лейпциг
15 тур
9 января, суббота 20:30 РБ Лейпциг 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2019/2020)
33 тур
20 июня, суббота 16:30 РБ Лейпциг 0:2 Боруссия
16 тур
17 декабря, вторник 22:30 Боруссия 3:3 РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига (2018/2019)
18 тур
19 января, суббота 20:30 РБ Лейпциг 0:1 Боруссия
1 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Боруссия 4:1 РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига (2017/2018)
25 тур
3 марта, суббота 20:30 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия
8 тур
14 октября, суббота 19:30 Боруссия 2:3 РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига (2016/2017)
19 тур
4 февраля, суббота 20:30 Боруссия 1:0 РБ Лейпциг
2 тур
10 сентября, суббота 19:30 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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