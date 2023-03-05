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Ренн - Марсель

05.03.2023, Воскресенье, 22:45 мск Франция. Лига 1, 26 тур Ренн - Марсель
Франция. Кубок (2022/2023)
1/16 финала
20 января, пятница 23:10 Марсель 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2022/2023)
8 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Марсель 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2021/2022)
37 тур
14 мая, суббота 22:00 Ренн 2:0 Марсель
6 тур
19 сентября, воскресенье 18:00 Марсель 2:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2020/2021)
22 тур
10 марта, среда 21:00 Марсель 1:0 Ренн
15 тур
16 декабря, среда 23:00 Ренн 2:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2019/2020)
20 тур
10 января, пятница 22:45 Ренн 0:1 Марсель
8 тур
29 сентября, воскресенье 22:00 Марсель 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2018/2019)
26 тур
24 февраля, воскресенье 19:00 Ренн 1:1 Марсель
3 тур
26 августа, воскресенье 22:00 Марсель 2:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2017/2018)
20 тур
13 января, суббота 19:00 Ренн 0:3 Марсель
5 тур
10 сентября, воскресенье 22:00 Марсель 1:3 Ренн
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/8 финала
13 декабря, среда 20:45 Ренн 2:2
(4:3)п		 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
26 тур
18 февраля, суббота 19:00 Марсель 2:0 Ренн
6 тур
21 сентября, среда 22:00 Ренн 3:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2015/2016)
31 тур
18 марта, пятница 22:30 Марсель 2:5 Ренн
16 тур
3 декабря, четверг 23:00 Ренн 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 18:00 Ренн 1:1 Марсель
6 тур
20 сентября, суббота 19:00 Марсель 3:0 Ренн
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
3 раунд
29 октября, среда 22:55 Ренн 2:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
30 тур
22 марта, суббота 20:00 Марсель 0:1 Ренн
12 тур
2 ноября, суббота 20:00 Ренн 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
22 тур
26 января, суббота 20:00 Ренн 2:2 Марсель
4 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Марсель 3:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
21 тур
29 января, воскресенье 23:59 Ренн 1:2 Марсель
5 тур
10 сентября, суббота 23:00 Марсель 0:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
11 марта, пятница 23:00 Ренн 0:2 Марсель
11 тур
1 декабря, среда 21:00 Марсель 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
36 тур
5 мая, среда 23:00 Марсель 3:1 Ренн
3 тур
22 августа, суббота 23:00 Ренн 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 Марсель 4:0 Ренн
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Ренн 4:4 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
20 тур
13 января, воскресенье 22:55 Ренн 3:1 Марсель
2 тур
11 августа, суббота 22:00 Марсель 0:0 Ренн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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