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Материалы

Монако - ПСЖ

11.02.2023, Суббота, 19:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Лига 1, 23 тур Монако - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2022/2023)
4 тур
28 августа, воскресенье 21:45 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2021/2022)
29 тур
20 марта, воскресенье 15:00 Монако 3:0 ПСЖ
18 тур
12 декабря, воскресенье 22:45 ПСЖ 2:0 Монако
Франция. Кубок (2020/2021)
Финал
19 мая, среда 22:15 Монако 0:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2020/2021)
26 тур
21 февраля, воскресенье 23:00 ПСЖ 0:2 Монако
11 тур
20 ноября, пятница 23:00 Монако 3:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2019/2020)
15 тур
15 января, среда 23:00 Монако 1:4 ПСЖ
20 тур
12 января, воскресенье 23:00 ПСЖ 3:3 Монако
Франция. Лига 1 (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 22:00 ПСЖ 3:1 Монако
13 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Монако 0:4 ПСЖ
Суперкубок Франции 2018

4 августа, суббота 15:00 ПСЖ 4:0 Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
33 тур
15 апреля, воскресенье 22:00 ПСЖ 7:1 Монако
14 тур
26 ноября, воскресенье 23:00 Монако 1:2 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
Финал
31 марта, суббота 22:05 ПСЖ 3:0 Монако
Суперкубок Франции 2017

29 июля, суббота 22:00 Монако 1:2 ПСЖ
Франция. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
26 апреля, среда 22:05 ПСЖ 5:0 Монако
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
Финал
1 апреля, суббота 22:00 Монако 1:4 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
22 тур
29 января, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
3 тур
28 августа, воскресенье 21:45 Монако 3:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
31 тур
20 марта, воскресенье 23:00 ПСЖ 0:2 Монако
4 тур
30 августа, воскресенье 22:00 Монако 0:3 ПСЖ
Франция. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
4 марта, среда 23:00 ПСЖ 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
1 марта, воскресенье 23:00 Монако 0:0 ПСЖ
9 тур
5 октября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
24 тур
9 февраля, воскресенье 23:59 Монако 1:1 ПСЖ
6 тур
22 сентября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
34 тур
7 мая, суббота 21:00 Монако 1:1 ПСЖ
18 тур
18 декабря, суббота 23:00 ПСЖ 2:2 Монако
Франция. Кубок (2009/2010)
Финал
1 мая, суббота 22:45 Монако 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 21:00 ПСЖ 0:1 Монако
5 тур
13 сентября, воскресенье 23:00 Монако 2:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 ПСЖ 0:0 Монако
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Монако 1:0 ПСЖ
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 19:00 Монако 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
23 февраля, суббота 22:00 ПСЖ 1:1 Монако
8 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Монако 1:2 ПСЖ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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    Рейтинг: +586

    lNeTl 11 февраля, 20:36

    Доннарумму сливают?

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    Рейтинг: +586

    lNeTl 11 февраля, 20:04

    Ух, теперь не менять темпа, только если слегка и отсиживаясь в обороне добит псж

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    Рейтинг: +586

    lNeTl > lNeTl 11 февраля, 20:27

    Оговорочка,и не отсиживаясь в обороне добить ПСЖ

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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 11 февраля, 19:15

    Ай, да Саня молодца!!!!

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