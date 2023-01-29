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Ницца - Лилль

29.01.2023, Воскресенье, 15:00 мск Франция. Лига 1, 20 тур Ницца - Лилль
Франция. Лига 1 (2022/2023)
5 тур
31 августа, среда 22:00 Лилль 1:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2021/2022)
37 тур
14 мая, суббота 22:00 Ницца 1:3 Лилль
2 тур
14 августа, суббота 18:00 Лилль 0:4 Ницца
Франция. Лига 1 (2020/2021)
35 тур
1 мая, суббота 22:00 Лилль 2:0 Ницца
8 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Ницца 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2019/2020)
8 тур
28 сентября, суббота 21:00 Ницца 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2018/2019)
23 тур
1 февраля, пятница 22:45 Лилль 4:0 Ницца
14 тур
25 ноября, воскресенье 19:00 Ницца 2:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
28 тур
2 марта, пятница 21:00 Ницца 2:1 Лилль
19 тур
20 декабря, среда 22:50 Лилль 1:1 Ницца
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/8 финала
13 декабря, среда 23:05 Лилль 1:1
(2:3)п		 Ницца
Франция. Лига 1 (2016/2017)
32 тур
7 апреля, пятница 21:45 Лилль 1:2 Ницца
3 тур
27 августа, суббота 21:00 Ницца 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2015/2016)
20 тур
10 января, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
12 тур
1 ноября, воскресенье 16:00 Ницца 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
14 февраля, суббота 22:00 Лилль 0:0 Ницца
7 тур
24 сентября, среда 21:00 Ницца 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
23 тур
2 февраля, воскресенье 17:00 Ницца 1:0 Лилль
5 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Лилль 0:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 20:00 Лилль 0:2 Ницца
3 тур
25 августа, суббота 19:00 Ницца 2:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
35 тур
2 мая, среда 21:00 Ницца 0:1 Лилль
19 тур
21 декабря, среда 22:00 Лилль 4:4 Ницца
Франция. Кубок (2010/2011)
1/2 финала
19 апреля, вторник 22:30 Ницца 0:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
20 тур
15 января, суббота 23:00 Ницца 0:2 Лилль
4 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
6 февраля, суббота 21:00 Ницца 1:1 Лилль
7 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
18 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Ницца 0:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
5 апреля, суббота 22:00 Ницца 0:0 Лилль
14 тур
10 ноября, суббота 22:00 Лилль 1:1 Ницца
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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