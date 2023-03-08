Хиберниан - Рейнджерс

|17 тур
|15 декабря, четверг
|23:00
|Рейнджерс
|3:2
|Хиберниан
|4 тур
|20 августа, суббота
|14:30
|Хиберниан
|2:2
|Рейнджерс
|17 тур
|15 декабря, четверг
|23:00
|Рейнджерс
|3:2
|Хиберниан
|4 тур
|20 августа, суббота
|14:30
|Хиберниан
|2:2
|Рейнджерс
|26 тур
|9 февраля, среда
|22:45
|Рейнджерс
|2:0
|Хиберниан
|16 тур
|1 декабря, среда
|22:45
|Хиберниан
|0:1
|Рейнджерс
|8 тур
|3 октября, воскресенье
|17:00
|Рейнджерс
|2:1
|Хиберниан
|26 тур
|27 января, среда
|22:45
|Хиберниан
|0:1
|Рейнджерс
|20 тур
|26 декабря, суббота
|15:30
|Рейнджерс
|1:0
|Хиберниан
|8 тур
|20 сентября, воскресенье
|14:00
|Хиберниан
|2:2
|Рейнджерс
|25 тур
|5 февраля, среда
|22:45
|Рейнджерс
|2:1
|Хиберниан
|19 тур
|20 декабря, пятница
|22:45
|Хиберниан
|0:3
|Рейнджерс
|2 тур
|11 августа, воскресенье
|17:00
|Рейнджерс
|6:1
|Хиберниан
|36 тур
|5 мая, воскресенье
|17:30
|Рейнджерс
|1:0
|Хиберниан
|29 тур
|8 марта, пятница
|22:45
|Хиберниан
|1:1
|Рейнджерс
|20 тур
|26 декабря, среда
|18:00
|Рейнджерс
|1:1
|Хиберниан
|10 тур
|19 декабря, среда
|22:45
|Хиберниан
|0:0
|Рейнджерс
|26 тур
|3 февраля, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|1:2
|Хиберниан
|18 тур
|13 декабря, среда
|22:45
|Хиберниан
|1:2
|Рейнджерс
|2 тур
|12 августа, суббота
|17:00
|Рейнджерс
|2:3
|Хиберниан
|25 тур
|28 января, суббота
|19:00
|Рейнджерс
|4:0
|Хиберниан
|18 тур
|10 декабря, суббота
|16:30
|Хиберниан
|0:2
|Рейнджерс
|10 тур
|1 октября, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|1:0
|Хиберниан
|24 тур
|26 января, среда
|22:45
|Хиберниан
|0:2
|Рейнджерс
|12 тур
|10 ноября, среда
|22:45
|Рейнджерс
|0:3
|Хиберниан
|2 тур
|22 августа, воскресенье
|15:15
|Хиберниан
|0:3
|Рейнджерс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|28
|26
|1
|1
|90:20
|+70
|79
|2.
|Рейнджерс
|28
|22
|4
|2
|68:25
|+43
|70
|3.
|Хартс
|28
|13
|6
|9
|49:40
|+9
|45
|4.
|Хиберниан
|28
|12
|4
|12
|44:43
|+1
|40
|5.
|Абердин
|28
|12
|2
|14
|43:52
|-9
|38
|6.
|Сент-Миррен
|28
|10
|7
|11
|30:41
|-11
|37
|7.
|Ливингстон
|28
|10
|6
|12
|29:43
|-14
|36
|8.
|Сент-Джонстон
|28
|9
|4
|15
|32:47
|-15
|31
|9.
|Мазервелл
|28
|8
|6
|14
|34:40
|-6
|30
|10.
|Росс Каунти
|28
|6
|6
|16
|24:41
|-17
|24
|11.
|Килмарнок
|28
|6
|6
|16
|23:50
|-27
|24
|12.
|Данди Юнайтед
|28
|5
|6
|17
|29:53
|-24
|21