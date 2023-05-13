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Лестер - Ливерпуль

13.05.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 36 тур Лестер - Ливерпуль
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
18 тур
30 декабря, пятница 23:00 Ливерпуль 2:1 Лестер
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
24 тур
10 февраля, четверг 22:45 Ливерпуль 2:0 Лестер
20 тур
28 декабря, вторник 23:00 Лестер 1:0 Ливерпуль
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/4 финала
22 декабря, среда 22:45 Ливерпуль 3:3
(5:4)п		 Лестер
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
24 тур
13 февраля, суббота 15:30 Лестер 3:1 Ливерпуль
9 тур
22 ноября, воскресенье 22:15 Ливерпуль 3:0 Лестер
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
26 декабря, четверг 23:00 Лестер 0:4 Ливерпуль
8 тур
5 октября, суббота 17:00 Ливерпуль 2:1 Лестер
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
24 тур
30 января, среда 23:00 Ливерпуль 1:1 Лестер
4 тур
1 сентября, суббота 14:30 Лестер 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
30 декабря, суббота 18:00 Ливерпуль 2:1 Лестер
6 тур
23 сентября, суббота 19:30 Лестер 2:3 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/16 финала
19 сентября, вторник 21:45 Лестер 2:0 Ливерпуль
Товарищеские матчи 2017

22 июля, суббота 15:30 Лестер 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
26 тур
27 февраля, понедельник 23:00 Лестер 3:1 Ливерпуль
4 тур
10 сентября, суббота 19:30 Ливерпуль 4:1 Лестер
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
2 февраля, вторник 22:45 Лестер 2:0 Ливерпуль
18 тур
26 декабря, суббота 18:00 Ливерпуль 1:0 Лестер
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
20 тур
1 января, четверг 18:00 Ливерпуль 2:2 Лестер
14 тур
2 декабря, вторник 22:45 Лестер 1:3 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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