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Вест Хэм - Ливерпуль

26.04.2023, Среда, 21:45 мск Англия. Премьер-лига, 33 тур Вест Хэм - Ливерпуль
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
12 тур
19 октября, среда 21:30 Ливерпуль 1:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
28 тур
5 марта, суббота 20:30 Ливерпуль 1:0 Вест Хэм
11 тур
7 ноября, воскресенье 19:30 Вест Хэм 3:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
21 тур
31 января, воскресенье 19:30 Вест Хэм 1:3 Ливерпуль
7 тур
31 октября, суббота 20:30 Ливерпуль 2:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
24 февраля, понедельник 23:00 Ливерпуль 3:2 Вест Хэм
18 тур
29 января, среда 22:45 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
4 февраля, понедельник 23:00 Вест Хэм 1:1 Ливерпуль
1 тур
12 августа, воскресенье 15:30 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
24 февраля, суббота 18:00 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм
11 тур
4 ноября, суббота 20:30 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 16:15 Вест Хэм 0:4 Ливерпуль
15 тур
11 декабря, воскресенье 19:30 Ливерпуль 2:2 Вест Хэм
Англия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
повторный матч		 9 февраля, вторник 22:45 Вест Хэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
30 января, суббота 20:30 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
2 января, суббота 15:45 Вест Хэм 2:0 Ливерпуль
4 тур
29 августа, суббота 17:00 Ливерпуль 0:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
31 января, суббота 18:00 Ливерпуль 2:0 Вест Хэм
5 тур
20 сентября, суббота 20:30 Вест Хэм 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
33 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Вест Хэм 1:2 Ливерпуль
15 тур
7 декабря, суббота 19:00 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
32 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм
16 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Вест Хэм 2:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
27 февраля, воскресенье 16:30 Вест Хэм 3:1 Ливерпуль
14 тур
20 ноября, суббота 20:30 Ливерпуль 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
35 тур
19 апреля, понедельник 23:00 Ливерпуль 3:0 Вест Хэм
6 тур
19 сентября, суббота 20:30 Вест Хэм 2:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
9 мая, суббота 20:30 Вест Хэм 0:3 Ливерпуль
15 тур
1 декабря, понедельник 23:00 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
2 тур
5 марта, среда 23:00 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм
24 тур
30 января, среда 22:45 Вест Хэм 1:0 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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