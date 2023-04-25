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Лидс - Лестер

25.04.2023, Вторник, 22:00 мск Англия. Премьер-лига, 33 тур Лидс - Лестер
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Матч начнется в 22:00 мск
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Матч начнется в 22:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
12 тур
20 октября, четверг 22:15 Лестер 2:0 Лидс
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
28 тур
5 марта, суббота 15:30 Лестер 1:0 Лидс
11 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Лидс 1:1 Лестер
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
21 тур
31 января, воскресенье 17:00 Лестер 1:3 Лидс
7 тур
2 ноября, понедельник 23:00 Лидс 1:4 Лестер
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/8 финала
24 октября, вторник 21:45 Лестер 3:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
26 тур
18 января, суббота 16:15 Лидс 0:1 Лестер
2 тур
11 августа, воскресенье 19:30 Лестер 0:0 Лидс
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
36 тур
5 марта, вторник 23:45 Лестер 1:1 Лидс
19 тур
27 ноября, вторник 23:45 Лидс 1:0 Лестер
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
46 тур
28 апреля, суббота 15:30 Лидс 1:2 Лестер
16 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Лестер 0:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
23 тур
26 декабря, воскресенье 18:00 Лестер 2:2 Лидс
12 тур
19 октября, вторник 22:45 Лидс 1:2 Лестер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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