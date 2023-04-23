Введите ваш ник на сайте

Ньюкасл - Тоттенхэм

23.04.2023, Воскресенье, 16:00 мск Англия. Премьер-лига, 32 тур Ньюкасл - Тоттенхэм
...
Матч начнется в 16:00 мск
...
Матч начнется в 16:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
13 тур
23 октября, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
31 тур
3 апреля, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 5:1 Ньюкасл
8 тур
17 октября, воскресенье 18:30 Ньюкасл 2:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
4 апреля, воскресенье 16:05 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм
3 тур
27 сентября, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
36 тур
15 июля, среда 20:00 Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм
3 тур
25 августа, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
2 февраля, суббота 15:30 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл
1 тур
11 августа, суббота 14:30 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
31 тур
9 мая, среда 22:00 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл
1 тур
13 августа, воскресенье 15:30 Ньюкасл 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
38 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм
16 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
33 тур
19 апреля, воскресенье 18:00 Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм
9 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/4 финала
17 декабря, среда 22:45 Тоттенхэм 4:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
12 февраля, среда 23:45 Ньюкасл 0:4 Тоттенхэм
11 тур
10 ноября, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
9 февраля, суббота 16:45 Тоттенхэм 2:1 Ньюкасл
1 тур
18 августа, суббота 20:30 Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 21:30 Тоттенхэм 5:0 Ньюкасл
8 тур
16 октября, воскресенье 19:00 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
22 января, суббота 18:00 Ньюкасл 1:1 Тоттенхэм
20 тур
28 декабря, вторник 18:00 Тоттенхэм 2:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
19 апреля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл
18 тур
21 декабря, воскресенье 18:00 Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 22:45 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
32 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 1:4 Ньюкасл
10 тур
22 октября, понедельник 23:00 Ньюкасл 3:1 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
...
  • Читайте нас: 