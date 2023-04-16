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Вест Хэм - Арсенал

16.04.2023, Воскресенье, 16:00 мск Англия. Премьер-лига, 31 тур Вест Хэм - Арсенал
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Матч начнется в 16:00 мск
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Матч начнется в 16:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
17 тур
26 декабря, понедельник 23:00 Арсенал 3:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
35 тур
1 мая, воскресенье 18:30 Вест Хэм 1:2 Арсенал
17 тур
15 декабря, среда 23:00 Арсенал 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Вест Хэм 3:3 Арсенал
2 тур
19 сентября, суббота 22:00 Арсенал 2:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
7 марта, суббота 18:00 Арсенал 1:0 Вест Хэм
16 тур
9 декабря, понедельник 23:00 Вест Хэм 1:3 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
12 января, суббота 15:30 Вест Хэм 1:0 Арсенал
3 тур
25 августа, суббота 17:00 Арсенал 3:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
35 тур
22 апреля, воскресенье 15:30 Арсенал 4:1 Вест Хэм
17 тур
13 декабря, среда 23:00 Вест Хэм 0:0 Арсенал
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/4 финала
19 декабря, вторник 22:45 Арсенал 1:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
31 тур
5 апреля, среда 21:45 Арсенал 3:0 Вест Хэм
14 тур
3 декабря, суббота 20:30 Вест Хэм 1:5 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
33 тур
9 апреля, суббота 14:45 Вест Хэм 3:3 Арсенал
1 тур
9 августа, воскресенье 15:30 Арсенал 0:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
14 марта, суббота 18:00 Арсенал 3:0 Вест Хэм
19 тур
28 декабря, воскресенье 18:00 Вест Хэм 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
34 тур
15 апреля, вторник 22:45 Арсенал 3:1 Вест Хэм
18 тур
26 декабря, четверг 19:00 Вест Хэм 1:3 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
23 января, среда 23:45 Арсенал 5:1 Вест Хэм
7 тур
6 октября, суббота 20:30 Вест Хэм 1:3 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
15 января, суббота 20:30 Вест Хэм 0:3 Арсенал
10 тур
30 октября, суббота 18:00 Арсенал 1:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
31 тур
20 марта, суббота 20:30 Арсенал 2:0 Вест Хэм
10 тур
25 октября, воскресенье 19:15 Вест Хэм 2:2 Арсенал
Англия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
3 января, воскресенье 19:15 Вест Хэм 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
31 января, суббота 18:00 Арсенал 0:0 Вест Хэм
9 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Вест Хэм 0:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
21 тур
1 января, вторник 18:00 Арсенал 2:0 Вест Хэм
8 тур
29 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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