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Ноттингем Форест - Вулверхэмптон

01.04.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 29 тур Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
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Матч начнется в 17:00 мск
П1
2.85
Х
3.1
П2
2.6
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Кубок лиги (2022/2023)
1/4 финала
11 января, среда 22:45 Ноттингем Форест 2:1
(4:3)п		 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
11 тур
15 октября, суббота 17:00 Вулверхэмптон 1:0 Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/32 финала
24 августа, вторник 22:00 Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
28 тур
20 января, суббота 18:00 Вулверхэмптон 0:2 Ноттингем Форест
8 тур
16 сентября, суббота 17:00 Ноттингем Форест 1:2 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
40 тур
4 апреля, вторник 21:45 Вулверхэмптон 1:0 Ноттингем Форест
22 тур
17 декабря, суббота 18:00 Ноттингем Форест 0:2 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
45 тур
30 апреля, суббота 17:00 Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон
20 тур
11 декабря, пятница 22:45 Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
40 тур
3 апреля, пятница 17:00 Ноттингем Форест 1:2 Вулверхэмптон
18 тур
22 ноября, суббота 18:00 Вулверхэмптон 0:3 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
37 тур
9 марта, суббота 19:00 Ноттингем Форест 3:1 Вулверхэмптон
18 тур
24 ноября, суббота 19:00 Вулверхэмптон 1:2 Ноттингем Форест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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