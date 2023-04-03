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Эвертон - Тоттенхэм

03.04.2023, Понедельник, 22:00 мск Англия. Премьер-лига, 29 тур Эвертон - Тоттенхэм
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Матч начнется в 22:00 мск
П1
3.6
Х
3.4
П2
2.08
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Матч начнется в 22:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
11 тур
15 октября, суббота 19:30 Тоттенхэм 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
28 тур
7 марта, понедельник 23:00 Тоттенхэм 5:0 Эвертон
11 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
32 тур
16 апреля, пятница 22:00 Эвертон 2:2 Тоттенхэм
1 тур
13 сентября, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 0:1 Эвертон
Англия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
10 февраля, среда 23:15 Эвертон 5:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
33 тур
6 июля, понедельник 22:00 Тоттенхэм 1:0 Эвертон
11 тур
3 ноября, воскресенье 19:30 Эвертон 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
38 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Тоттенхэм 2:2 Эвертон
18 тур
23 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:6 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
13 января, суббота 20:30 Тоттенхэм 4:0 Эвертон
4 тур
9 сентября, суббота 17:00 Эвертон 0:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
5 марта, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 3:2 Эвертон
1 тур
13 августа, суббота 17:00 Эвертон 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
3 января, воскресенье 19:00 Эвертон 1:1 Тоттенхэм
4 тур
29 августа, суббота 19:30 Тоттенхэм 0:0 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
38 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Эвертон 0:1 Тоттенхэм
13 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
9 февраля, воскресенье 17:30 Тоттенхэм 1:0 Эвертон
10 тур
3 ноября, воскресенье 17:30 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
32 тур
7 апреля, воскресенье 17:05 Тоттенхэм 2:2 Эвертон
16 тур
9 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
28 тур
10 марта, суббота 21:30 Эвертон 1:0 Тоттенхэм
1 тур
11 января, среда 23:45 Тоттенхэм 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
5 января, среда 23:00 Эвертон 2:1 Тоттенхэм
9 тур
23 октября, суббота 15:45 Тоттенхэм 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
28 тур
28 февраля, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 2:1 Эвертон
15 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:2 Тоттенхэм
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/8 финала
27 октября, вторник 23:00 Тоттенхэм 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
9 мая, суббота 18:00 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
15 тур
30 ноября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 0:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
24 тур
30 января, среда 23:00 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
2 тур
14 августа, вторник 23:00 Тоттенхэм 1:3 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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