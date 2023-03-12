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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон

12.03.2023, Воскресенье, 17:00 мск Каскелен, стадион 10 лет независимости РК Англия. Премьер-лига, 27 тур Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
4 тур
27 августа, суббота 14:30 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
25 тур
12 февраля, суббота 15:30 Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон
2 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
22 тур
2 февраля, вторник 23:15 Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон
10 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
35 тур
13 июля, понедельник 22:00 Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон
4 тур
31 августа, суббота 14:30 Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
2 марта, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон
14 тур
1 декабря, суббота 20:30 Саутгемптон 2:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
30 декабря, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон
6 тур
23 сентября, суббота 17:00 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
17 мая, среда 21:45 Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед
2 тур
19 августа, пятница 22:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
Финал
26 февраля, воскресенье 19:30 Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
23 января, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон
6 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
11 января, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон
15 тур
8 декабря, понедельник 23:00 Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед
8 тур
19 октября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
30 января, среда 23:59 Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон
3 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
29 января, суббота 20:15 Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2008/2009)
1/32 финала
4 января, воскресенье 19:00 Саутгемптон 0:3 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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