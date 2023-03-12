Манчестер Юнайтед - Саутгемптон

|4 тур
|27 августа, суббота
|14:30
|Саутгемптон
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|4 тур
|27 августа, суббота
|14:30
|Саутгемптон
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|25 тур
|12 февраля, суббота
|15:30
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Саутгемптон
|2 тур
|22 августа, воскресенье
|16:00
|Саутгемптон
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|22 тур
|2 февраля, вторник
|23:15
|Манчестер Юнайтед
|9:0
|Саутгемптон
|10 тур
|29 ноября, воскресенье
|17:00
|Саутгемптон
|2:3
|Манчестер Юнайтед
|35 тур
|13 июля, понедельник
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|2:2
|Саутгемптон
|4 тур
|31 августа, суббота
|14:30
|Саутгемптон
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|29 тур
|2 марта, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|3:2
|Саутгемптон
|14 тур
|1 декабря, суббота
|20:30
|Саутгемптон
|2:2
|Манчестер Юнайтед
|21 тур
|30 декабря, суббота
|20:30
|Манчестер Юнайтед
|0:0
|Саутгемптон
|6 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Саутгемптон
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|28 тур
|17 мая, среда
|21:45
|Саутгемптон
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|2 тур
|19 августа, пятница
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Саутгемптон
|Финал
|26 февраля, воскресенье
|19:30
|Манчестер Юнайтед
|3:2
|Саутгемптон
|23 тур
|23 января, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|0:1
|Саутгемптон
|6 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:00
|Саутгемптон
|2:3
|Манчестер Юнайтед
|21 тур
|11 января, воскресенье
|19:00
|Манчестер Юнайтед
|0:1
|Саутгемптон
|15 тур
|8 декабря, понедельник
|23:00
|Саутгемптон
|1:2
|Манчестер Юнайтед
|38 тур
|11 мая, воскресенье
|18:00
|Саутгемптон
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|8 тур
|19 октября, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Саутгемптон
|24 тур
|30 января, среда
|23:59
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Саутгемптон
|3 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:00
|Саутгемптон
|2:3
|Манчестер Юнайтед
|1/16 финала
|29 января, суббота
|20:15
|Саутгемптон
|1:2
|Манчестер Юнайтед
|1/32 финала
|4 января, воскресенье
|19:00
|Саутгемптон
|0:3
|Манчестер Юнайтед
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|27
|21
|3
|3
|62:25
|+37
|66
|2.
|Манчестер Сити
|27
|19
|4
|4
|67:25
|+42
|61
|3.
|Манчестер Юн
|26
|15
|5
|6
|41:35
|+6
|50
|4.
|Тоттенхэм
|27
|15
|3
|9
|49:37
|+12
|48
|5.
|Ньюкасл
|25
|11
|11
|3
|37:18
|+19
|44
|6.
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47:29
|+18
|42
|7.
|Брайтон
|24
|11
|6
|7
|45:31
|+14
|39
|8.
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38:37
|+1
|39
|9.
|Брентфорд
|25
|9
|11
|5
|40:33
|+7
|38
|10.
|Челси
|26
|10
|7
|9
|27:26
|+1
|37
|11.
|Астон Вилла
|26
|10
|5
|11
|32:39
|-7
|35
|12.
|Кристал Пэлас
|26
|6
|9
|11
|21:33
|-12
|27
|13.
|Вулверхэмптон
|27
|7
|6
|14
|20:37
|-17
|27
|14.
|Ноттингем Форест
|26
|6
|8
|12
|21:47
|-26
|26
|15.
|Эвертон
|27
|6
|7
|14
|20:38
|-18
|25
|16.
|Лестер
|26
|7
|3
|16
|37:46
|-9
|24
|17.
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24:34
|-10
|24
|18.
|Борнмут
|26
|6
|6
|14
|25:51
|-26
|24
|19.
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|31:42
|-11
|23
|20.
|Саутгемптон
|26
|6
|4
|16
|20:41
|-21
|22