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Судьи
Главный судья:
Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир)
Материалы

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

05.03.2023, Воскресенье, 19:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Премьер-лига, 26 тур Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
3 тур
22 августа, понедельник 22:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
Товарищеские матчи 2022
Июль
12 июля, вторник 16:00 Манчестер Юнайтед 4:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
30 тур
19 апреля, вторник 22:00 Ливерпуль 4:0 Манчестер Юнайтед
9 тур
24 октября, воскресенье 18:30 Манчестер Юнайтед 0:5 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
34 тур
13 мая, четверг 22:15 Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль
19 тур
17 января, воскресенье 19:30 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2020/2021)
1/16 финала
24 января, воскресенье 20:00 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
19 января, воскресенье 19:30 Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
9 тур
20 октября, воскресенье 18:30 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
24 февраля, воскресенье 17:05 Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль
17 тур
16 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед
Международный кубок чемпионов 2018

29 июля, воскресенье 00:01 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
10 марта, суббота 15:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
8 тур
14 октября, суббота 14:30 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
15 января, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль
8 тур
17 октября, понедельник 22:00 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Лига Европы (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 17 марта, четверг 23:05 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль
Лига Европы (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 10 марта, четверг 23:05 Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
17 января, воскресенье 17:05 Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед
5 тур
12 сентября, суббота 19:30 Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
30 тур
22 марта, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
16 тур
14 декабря, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль
Товарищеские матчи 2014

5 августа, вторник 04:00 Ливерпуль 1:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 17:30 Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль
3 тур
1 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
3 раунд
25 сентября, среда 22:45 Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
13 января, воскресенье 17:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
5 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 16:45 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
8 тур
15 октября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
28 января, суббота 16:45 Ливерпуль 2:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
6 марта, воскресенье 16:30 Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед
5 тур
19 сентября, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
9 января, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
31 тур
21 марта, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
10 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
29 тур
14 марта, суббота 15:45 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль
4 тур
13 сентября, суббота 15:45 Ливерпуль 2:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
23 марта, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль
17 тур
16 декабря, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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    Рейтинг: +65

    ARSENAL LONDONN 6 марта, 09:13

    Ну что сказать красавцы))

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    Рейтинг: +73

    Syarich 5 марта, 23:19

    Тренируется перед Реалом

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    Рейтинг: +555

    avera 5 марта, 21:07

    Отрываются за Реал.

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