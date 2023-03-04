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Брайтон - Вест Хэм

04.03.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 26 тур Брайтон - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
3 тур
21 августа, воскресенье 16:00 Вест Хэм 0:2 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
38 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Брайтон 3:1 Вест Хэм
14 тур
1 декабря, среда 22:30 Вест Хэм 1:1 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
36 тур
15 мая, суббота 22:00 Брайтон 1:1 Вест Хэм
15 тур
27 декабря, воскресенье 17:15 Вест Хэм 2:2 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
1 февраля, суббота 18:00 Вест Хэм 3:3 Брайтон
2 тур
17 августа, суббота 17:00 Брайтон 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
2 января, среда 22:45 Вест Хэм 2:2 Брайтон
8 тур
5 октября, пятница 22:00 Брайтон 1:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
3 февраля, суббота 18:00 Брайтон 3:1 Вест Хэм
9 тур
20 октября, пятница 22:00 Вест Хэм 0:3 Брайтон
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
43 тур
14 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 6:0 Брайтон
13 тур
24 октября, понедельник 22:45 Брайтон 0:1 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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