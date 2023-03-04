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Арсенал - Борнмут

04.03.2023, Суббота, 18:00 мск Лондон, стадион Эмирейтс Англия. Премьер-лига, 26 тур Арсенал - Борнмут
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
3 тур
20 августа, суббота 19:30 Борнмут 0:3 Арсенал
Англия. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
27 января, понедельник 23:00 Борнмут 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
26 декабря, четверг 18:00 Борнмут 1:1 Арсенал
8 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Арсенал 1:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
27 февраля, среда 22:45 Арсенал 5:1 Борнмут
13 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Борнмут 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
14 января, воскресенье 16:30 Борнмут 2:1 Арсенал
4 тур
9 сентября, суббота 17:00 Арсенал 3:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
3 января, вторник 22:45 Борнмут 3:3 Арсенал
13 тур
27 ноября, воскресенье 17:15 Арсенал 3:1 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
7 февраля, воскресенье 16:30 Борнмут 0:2 Арсенал
19 тур
28 декабря, понедельник 20:30 Арсенал 2:0 Борнмут
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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    Рейтинг: +261

    Рыло свина 5 марта, 22:51

    неудачно завершилось, судья выжидал пока арсенал забьёт.

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