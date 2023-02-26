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Судьи
Главный судья:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорвикшир)
Материалы

Тоттенхэм - Челси

26.02.2023, Воскресенье, 16:30 мск Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Англия. Премьер-лига, 25 тур Тоттенхэм - Челси
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
2 тур
14 августа, воскресенье 18:30 Челси 2:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
23 января, воскресенье 19:30 Челси 2:0 Тоттенхэм
5 тур
19 сентября, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 0:3 Челси
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/2 финала
ответный матч		 12 января, среда 22:45 Тоттенхэм 0:1 Челси
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/2 финала
первый матч		 5 января, среда 22:45 Челси 2:0 Тоттенхэм
Товарищеские матчи 2021
Август
4 августа, среда 21:45 Челси 2:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
22 тур
4 февраля, четверг 23:00 Тоттенхэм 0:1 Челси
10 тур
29 ноября, воскресенье 19:30 Челси 0:0 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2020/2021)
1/8 финала
29 сентября, вторник 21:45 Тоттенхэм 1:1
(5:4)п		 Челси
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
22 февраля, суббота 15:30 Челси 2:1 Тоттенхэм
18 тур
22 декабря, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 0:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
27 февраля, среда 23:00 Челси 2:0 Тоттенхэм
13 тур
24 ноября, суббота 20:30 Тоттенхэм 3:1 Челси
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 24 января, четверг 22:45 Челси 2:1
(4:2)п		 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 8 января, вторник 23:00 Тоттенхэм 1:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
32 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Челси 1:3 Тоттенхэм
2 тур
20 августа, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 1:2 Челси
Англия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
22 апреля, суббота 19:15 Челси 4:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
4 января, среда 23:00 Тоттенхэм 2:0 Челси
13 тур
26 ноября, суббота 20:30 Челси 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
36 тур
2 мая, понедельник 22:00 Челси 2:2 Тоттенхэм
14 тур
29 ноября, воскресенье 15:00 Тоттенхэм 0:0 Челси
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
Финал
1 марта, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
20 тур
1 января, четверг 20:30 Тоттенхэм 5:3 Челси
14 тур
3 декабря, среда 22:45 Челси 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
8 марта, суббота 21:30 Челси 4:0 Тоттенхэм
6 тур
28 сентября, суббота 15:45 Тоттенхэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
33 тур
8 мая, среда 22:45 Челси 2:2 Тоттенхэм
8 тур
20 октября, суббота 15:45 Тоттенхэм 2:4 Челси
Англия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
15 апреля, воскресенье 21:00 Тоттенхэм 1:5 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
30 тур
24 марта, суббота 16:45 Челси 0:0 Тоттенхэм
17 тур
22 декабря, четверг 23:59 Тоттенхэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
30 апреля, суббота 20:30 Челси 2:1 Тоттенхэм
17 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
35 тур
17 апреля, суббота 20:30 Тоттенхэм 2:1 Челси
6 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Челси 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
30 тур
21 марта, суббота 18:30 Тоттенхэм 1:0 Челси
3 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Челси 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
27 тур
19 марта, среда 23:00 Тоттенхэм 4:4 Челси
22 тур
12 января, суббота 18:00 Челси 2:0 Тоттенхэм
Кубок Английской Лиги (2007/2008)
Финал,
24 февраля, воскресенье 18:00 Челси 1:2 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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