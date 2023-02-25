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Материалы

Лестер - Арсенал

25.02.2023, Суббота, 18:00 мск Каскелен, стадион 10 лет независимости РК Англия. Премьер-лига, 25 тур Лестер - Арсенал
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
2 тур
13 августа, суббота 17:00 Арсенал 4:2 Лестер
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
29 тур
13 марта, воскресенье 19:30 Арсенал 2:0 Лестер
10 тур
30 октября, суббота 14:30 Лестер 0:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
26 тур
28 февраля, воскресенье 15:00 Лестер 1:3 Арсенал
6 тур
25 октября, воскресенье 22:15 Арсенал 0:1 Лестер
Англия. Кубок лиги (2020/2021)
1/16 финала
23 сентября, среда 21:45 Лестер 0:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
34 тур
7 июля, вторник 22:15 Арсенал 1:1 Лестер
12 тур
9 ноября, суббота 20:30 Лестер 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
36 тур
28 апреля, воскресенье 14:00 Лестер 3:0 Арсенал
9 тур
22 октября, понедельник 22:00 Арсенал 3:1 Лестер
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
31 тур
9 мая, среда 21:45 Лестер 3:1 Арсенал
1 тур
11 августа, пятница 21:45 Арсенал 4:3 Лестер
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
26 апреля, среда 21:45 Арсенал 1:0 Лестер
2 тур
20 августа, суббота 19:30 Лестер 0:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
14 февраля, воскресенье 15:00 Арсенал 2:1 Лестер
7 тур
26 сентября, суббота 17:00 Лестер 2:5 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
10 февраля, вторник 22:45 Арсенал 2:1 Лестер
3 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Лестер 1:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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