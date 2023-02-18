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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
Материалы

Ньюкасл - Ливерпуль

18.02.2023, Суббота, 20:30 мск Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк Англия. Премьер-лига, 24 тур Ньюкасл - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
5 тур
31 августа, среда 22:00 Ливерпуль 2:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
35 тур
30 апреля, суббота 14:30 Ньюкасл 0:1 Ливерпуль
17 тур
16 декабря, четверг 23:00 Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
33 тур
24 апреля, суббота 14:30 Ливерпуль 1:1 Ньюкасл
16 тур
30 декабря, среда 23:00 Ньюкасл 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
38 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Ньюкасл 1:3 Ливерпуль
5 тур
14 сентября, суббота 14:30 Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
37 тур
4 мая, суббота 21:45 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль
19 тур
26 декабря, среда 18:00 Ливерпуль 4:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
3 марта, суббота 20:30 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл
7 тур
1 октября, воскресенье 18:30 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
35 тур
23 апреля, суббота 17:00 Ливерпуль 2:2 Ньюкасл
15 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Ньюкасл 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
32 тур
13 апреля, понедельник 22:00 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл
10 тур
1 ноября, суббота 15:45 Ньюкасл 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:1 Ньюкасл
8 тур
19 октября, суббота 15:45 Ньюкасл 2:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
35 тур
27 апреля, суббота 20:30 Ньюкасл 0:6 Ливерпуль
10 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Ливерпуль 1:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 16:30 Ньюкасл 2:0 Ливерпуль
19 тур
30 декабря, пятница 23:45 Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
1 мая, воскресенье 15:00 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл
17 тур
11 декабря, суббота 20:30 Ньюкасл 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
35 тур
3 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл
20 тур
28 декабря, воскресенье 15:00 Ньюкасл 1:5 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
29 тур
8 марта, суббота 18:00 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл
14 тур
24 ноября, суббота 15:45 Ньюкасл 0:3 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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    Рейтинг: +65

    ARSENAL LONDONN 20 февраля, 09:58

    Жалко Ньюкасл, красиво же играют, но реализация моментов хромает очень! Даже в меньшестве красавцы!

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