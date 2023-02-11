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Судьи
Главный судья:
Крейг Поусон (Южный Йоркшир)
Материалы

Вест Хэм - Челси

11.02.2023, Суббота, 15:30 мск Лондон, стадион Лондон Англия. Премьер-лига, 23 тур Вест Хэм - Челси
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
6 тур
3 сентября, суббота 17:00 Челси 2:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
34 тур
24 апреля, воскресенье 16:00 Челси 1:0 Вест Хэм
15 тур
4 декабря, суббота 15:30 Вест Хэм 3:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
33 тур
24 апреля, суббота 19:30 Вест Хэм 0:1 Челси
14 тур
21 декабря, понедельник 23:00 Челси 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
32 тур
1 июля, среда 22:15 Вест Хэм 3:2 Челси
14 тур
30 ноября, суббота 18:00 Челси 0:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
33 тур
8 апреля, понедельник 22:00 Челси 2:0 Вест Хэм
6 тур
23 сентября, воскресенье 15:30 Вест Хэм 0:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
33 тур
8 апреля, воскресенье 18:30 Челси 1:1 Вест Хэм
16 тур
9 декабря, суббота 15:30 Вест Хэм 1:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
6 марта, понедельник 23:00 Вест Хэм 1:2 Челси
1 тур
15 августа, понедельник 22:00 Челси 2:1 Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/8 финала
26 октября, среда 21:45 Вест Хэм 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
31 тур
19 марта, суббота 18:00 Челси 2:2 Вест Хэм
10 тур
24 октября, суббота 17:00 Вест Хэм 2:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
28 тур
4 марта, среда 22:45 Вест Хэм 0:1 Челси
18 тур
26 декабря, пятница 15:45 Челси 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
29 января, среда 23:45 Челси 0:0 Вест Хэм
12 тур
23 ноября, суббота 21:30 Вест Хэм 0:3 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Челси 2:0 Вест Хэм
15 тур
1 декабря, суббота 16:45 Вест Хэм 3:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 20:30 Челси 3:0 Вест Хэм
4 тур
11 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
30 тур
13 марта, суббота 18:00 Челси 4:1 Вест Хэм
18 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Вест Хэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
34 тур
25 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Челси
17 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Челси 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
28 тур
1 марта, суббота 18:00 Вест Хэм 0:4 Челси
15 тур
1 декабря, суббота 15:45 Челси 1:0 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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