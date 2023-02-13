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Судьи
Главный судья:
Саймон Хупер (Уилтшир)
Материалы

Ливерпуль - Эвертон

13.02.2023, Понедельник, 23:00 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Премьер-лига, 23 тур Ливерпуль - Эвертон
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
6 тур
3 сентября, суббота 14:30 Эвертон 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
34 тур
24 апреля, воскресенье 18:30 Ливерпуль 2:0 Эвертон
14 тур
1 декабря, среда 23:15 Эвертон 1:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
20 февраля, суббота 20:30 Ливерпуль 0:2 Эвертон
5 тур
17 октября, суббота 14:30 Эвертон 2:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
21 июня, воскресенье 21:00 Эвертон 0:0 Ливерпуль
15 тур
4 декабря, среда 23:15 Ливерпуль 5:2 Эвертон
Англия. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
5 января, воскресенье 19:01 Ливерпуль 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
3 марта, воскресенье 19:15 Эвертон 0:0 Ливерпуль
14 тур
2 декабря, воскресенье 19:15 Ливерпуль 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
33 тур
7 апреля, суббота 14:30 Эвертон 0:0 Ливерпуль
16 тур
10 декабря, воскресенье 17:15 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
5 января, пятница 22:55 Ливерпуль 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
1 апреля, суббота 14:30 Ливерпуль 3:1 Эвертон
17 тур
19 декабря, понедельник 23:00 Эвертон 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
20 апреля, среда 22:00 Ливерпуль 4:0 Эвертон
8 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Эвертон 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 20:30 Эвертон 0:0 Ливерпуль
6 тур
27 сентября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
28 января, вторник 23:59 Ливерпуль 4:0 Эвертон
12 тур
23 ноября, суббота 16:45 Эвертон 3:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:0 Эвертон
9 тур
28 октября, воскресенье 17:30 Эвертон 2:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
14 апреля, суббота 15:30 Ливерпуль 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
13 марта, вторник 23:59 Ливерпуль 3:0 Эвертон
7 тур
1 октября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
16 января, воскресенье 17:05 Ливерпуль 2:2 Эвертон
8 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Эвертон 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 15:45 Ливерпуль 1:0 Эвертон
14 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2008/2009)

4 февраля, среда 23:10 Эвертон 1:0 Ливерпуль
1/16 финала
25 января, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
22 тур
19 января, понедельник 23:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
6 тур
27 сентября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
32 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:0 Эвертон
10 тур
20 октября, суббота 15:45 Эвертон 1:2 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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