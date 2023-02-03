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Материалы

Челси - Фулхэм

03.02.2023, Пятница, 23:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Премьер-лига, 22 тур Челси - Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
7 тур
12 января, четверг 23:00 Фулхэм 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
34 тур
1 мая, суббота 19:30 Челси 2:0 Фулхэм
19 тур
16 января, суббота 20:30 Фулхэм 0:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
3 марта, воскресенье 17:05 Фулхэм 1:2 Челси
14 тур
2 декабря, воскресенье 15:00 Челси 2:0 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
1 марта, суббота 19:00 Фулхэм 1:3 Челси
5 тур
21 сентября, суббота 20:30 Челси 2:0 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
17 апреля, среда 23:00 Фулхэм 0:3 Челси
14 тур
28 ноября, среда 23:45 Челси 0:0 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
33 тур
9 апреля, понедельник 23:00 Фулхэм 1:1 Челси
18 тур
26 декабря, понедельник 17:00 Челси 1:1 Фулхэм
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/16 финала
21 сентября, среда 22:45 Челси 0:0
(4:3)п		 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
27 тур
14 февраля, понедельник 23:00 Фулхэм 0:0 Челси
12 тур
10 ноября, среда 22:45 Челси 1:0 Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
28 декабря, понедельник 18:00 Челси 2:1 Фулхэм
3 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Фулхэм 0:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
35 тур
2 мая, суббота 18:00 Челси 3:1 Фулхэм
20 тур
28 декабря, воскресенье 17:00 Фулхэм 2:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
21 тур
1 января, вторник 15:45 Фулхэм 1:2 Челси
8 тур
29 сентября, суббота 18:00 Челси 0:0 Фулхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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