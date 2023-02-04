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Астон Вилла - Лестер

04.02.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 22 тур Астон Вилла - Лестер
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
34 тур
23 апреля, суббота 17:00 Лестер 0:0 Астон Вилла
15 тур
5 декабря, воскресенье 19:30 Астон Вилла 2:1 Лестер
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
21 февраля, воскресенье 17:05 Астон Вилла 1:2 Лестер
5 тур
18 октября, воскресенье 21:15 Лестер 0:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
9 марта, понедельник 23:00 Лестер 4:0 Астон Вилла
16 тур
8 декабря, воскресенье 17:00 Астон Вилла 1:4 Лестер
Англия. Кубок лиги (2019/2020)
1/2 финала
ответный матч		 28 января, вторник 22:45 Астон Вилла 2:1 Лестер
Англия. Кубок лиги (2019/2020)
1/2 финала
первый матч		 8 января, среда 23:00 Лестер 1:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 20:30 Астон Вилла 1:1 Лестер
5 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Лестер 3:2 Астон Вилла
Англия. Кубок (2014/2015)
5 раунд
15 февраля, воскресенье 15:30 Астон Вилла 2:1 Лестер
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
10 января, суббота 18:00 Лестер 1:0 Астон Вилла
15 тур
7 декабря, воскресенье 19:00 Астон Вилла 2:1 Лестер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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