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Вест Хэм - Эвертон

21.01.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 21 тур Вест Хэм - Эвертон
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
8 тур
18 сентября, воскресенье 16:15 Эвертон 1:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
31 тур
3 апреля, воскресенье 16:00 Вест Хэм 2:1 Эвертон
8 тур
17 октября, воскресенье 16:00 Эвертон 0:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
35 тур
9 мая, воскресенье 18:30 Вест Хэм 0:1 Эвертон
17 тур
1 января, пятница 20:30 Эвертон 0:1 Вест Хэм
Англия. Кубок лиги (2020/2021)
1/8 финала
30 сентября, среда 21:45 Эвертон 4:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
18 января, суббота 18:00 Вест Хэм 1:1 Эвертон
9 тур
19 октября, суббота 14:30 Эвертон 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
32 тур
30 марта, суббота 20:30 Вест Хэм 0:2 Эвертон
5 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Эвертон 1:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
38 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Вест Хэм 3:1 Эвертон
14 тур
29 ноября, среда 23:00 Эвертон 4:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
34 тур
22 апреля, суббота 17:00 Вест Хэм 0:0 Эвертон
10 тур
30 октября, воскресенье 16:30 Эвертон 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
5 марта, суббота 18:00 Эвертон 2:3 Вест Хэм
12 тур
7 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 17:00 Вест Хэм 1:2 Эвертон
12 тур
22 ноября, суббота 18:00 Эвертон 2:1 Вест Хэм
Англия. Кубок (2014/2015)
3 раунд
повторный матч		 13 января, вторник 22:45 Вест Хэм 2:2
(9:8)п		 Эвертон
Англия. Кубок (2014/2015)
3 раунд
6 января, вторник 22:45 Эвертон 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
1 марта, суббота 19:00 Эвертон 1:0 Вест Хэм
5 тур
21 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 2:3 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Эвертон 2:0 Вест Хэм
18 тур
22 декабря, суббота 19:00 Вест Хэм 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
22 января, суббота 18:00 Эвертон 2:2 Вест Хэм
20 тур
28 декабря, вторник 20:30 Вест Хэм 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
33 тур
4 апреля, воскресенье 19:00 Эвертон 2:2 Вест Хэм
12 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Вест Хэм 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
37 тур
16 мая, суббота 18:00 Эвертон 3:1 Вест Хэм
12 тур
8 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:3 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
22 марта, суббота 20:15 Эвертон 1:1 Вест Хэм
17 тур
15 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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