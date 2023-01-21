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Лестер - Брайтон

21.01.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 21 тур Лестер - Брайтон
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
6 тур
4 сентября, воскресенье 16:00 Брайтон 5:2 Лестер
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
23 января, воскресенье 17:00 Лестер 1:1 Брайтон
5 тур
19 сентября, воскресенье 16:00 Брайтон 2:1 Лестер
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/8 финала
27 октября, среда 21:45 Лестер 2:2
(4:2)п		 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
27 тур
6 марта, суббота 23:00 Брайтон 1:2 Лестер
12 тур
13 декабря, воскресенье 22:15 Лестер 3:0 Брайтон
Англия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
10 февраля, среда 22:30 Лестер 1:0 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
31 тур
23 июня, вторник 20:00 Лестер 0:0 Брайтон
13 тур
23 ноября, суббота 18:00 Брайтон 0:2 Лестер
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
26 февраля, вторник 22:45 Лестер 2:1 Брайтон
13 тур
24 ноября, суббота 18:00 Брайтон 1:1 Лестер
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
32 тур
31 марта, суббота 17:00 Брайтон 0:2 Лестер
2 тур
19 августа, суббота 17:00 Лестер 2:0 Брайтон
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
41 тур
8 апреля, вторник 22:45 Лестер 1:4 Брайтон
19 тур
7 декабря, суббота 19:00 Брайтон 3:1 Лестер
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
41 тур
6 апреля, суббота 18:00 Брайтон 1:1 Лестер
12 тур
23 октября, вторник 22:45 Лестер 1:0 Брайтон
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
29 тур
4 февраля, суббота 19:00 Брайтон 1:0 Лестер
7 тур
17 сентября, суббота 18:00 Лестер 1:0 Брайтон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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