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Материалы

Тоттенхэм - Астон Вилла

01.01.2023, Воскресенье, 17:00 мск Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Англия. Премьер-лига, 18 тур Тоттенхэм - Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
32 тур
9 апреля, суббота 19:30 Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм
7 тур
3 октября, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
37 тур
19 мая, среда 20:00 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла
18 тур
21 марта, воскресенье 22:30 Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
26 тур
16 февраля, воскресенье 17:00 Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
1 тур
10 августа, суббота 19:30 Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла
Англия. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
8 января, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
13 марта, воскресенье 19:00 Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
11 тур
2 ноября, понедельник 23:00 Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
32 тур
11 апреля, суббота 17:00 Тоттенхэм 0:1 Астон Вилла
10 тур
2 ноября, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла
8 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
3 раунд
24 сентября, вторник 22:45 Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
26 декабря, среда 21:30 Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм
7 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм
12 тур
21 ноября, понедельник 23:59 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
19 тур
26 декабря, воскресенье 20:30 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм
7 тур
2 октября, суббота 18:00 Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 20:30 Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла
14 тур
28 ноября, суббота 20:30 Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
29 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм
4 тур
15 сентября, понедельник 23:00 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
21 тур
1 января, вторник 20:20 Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм
8 тур
1 октября, понедельник 23:00 Тоттенхэм 4:4 Астон Вилла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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