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Борнмут - Кристал Пэлас

31.12.2022, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 18 тур Борнмут - Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги (2020/2021)
1/32 финала
15 сентября, вторник 21:45 Борнмут 0:0
(11:10)п		 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
20 июня, суббота 21:45 Борнмут 0:2 Кристал Пэлас
15 тур
3 декабря, вторник 22:30 Кристал Пэлас 1:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
38 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Кристал Пэлас 5:3 Борнмут
7 тур
1 октября, понедельник 22:00 Борнмут 2:1 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
33 тур
7 апреля, суббота 17:00 Борнмут 2:2 Кристал Пэлас
16 тур
9 декабря, суббота 18:00 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
31 января, вторник 22:45 Борнмут 0:2 Кристал Пэлас
3 тур
27 августа, суббота 17:00 Кристал Пэлас 1:1 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
2 февраля, вторник 23:00 Кристал Пэлас 1:2 Борнмут
18 тур
26 декабря, суббота 18:00 Борнмут 0:0 Кристал Пэлас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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