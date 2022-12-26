Введите ваш ник на сайте

Эвертон - Вулверхэмптон

26.12.2022, Понедельник, 18:00 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Англия. Премьер-лига, 17 тур Эвертон - Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Эвертон 0:1 Вулверхэмптон
10 тур
1 ноября, понедельник 23:00 Вулверхэмптон 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
37 тур
19 мая, среда 20:00 Эвертон 1:0 Вулверхэмптон
18 тур
12 января, вторник 23:15 Вулверхэмптон 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
35 тур
12 июля, воскресенье 14:00 Вулверхэмптон 3:0 Эвертон
4 тур
1 сентября, воскресенье 16:00 Эвертон 3:2 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
2 февраля, суббота 18:00 Эвертон 1:3 Вулверхэмптон
1 тур
11 августа, суббота 19:30 Вулверхэмптон 2:2 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Вулверхэмптон 0:0 Эвертон
12 тур
19 ноября, суббота 19:00 Эвертон 2:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
32 тур
9 апреля, суббота 15:45 Вулверхэмптон 0:3 Эвертон
2 тур
21 августа, суббота 18:00 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
32 тур
27 марта, суббота 18:00 Вулверхэмптон 0:0 Эвертон
9 тур
17 октября, суббота 18:00 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
...
  • Читайте нас: 