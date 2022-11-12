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Материалы

Ньюкасл - Челси

12.11.2022, Суббота, 20:30 мск Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк Англия. Премьер-лига, 16 тур Ньюкасл - Челси
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Челси 1:0 Ньюкасл
10 тур
30 октября, суббота 17:00 Ньюкасл 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
24 тур
15 февраля, понедельник 23:00 Челси 2:0 Ньюкасл
9 тур
21 ноября, суббота 15:30 Ньюкасл 0:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
18 января, суббота 20:30 Ньюкасл 1:0 Челси
9 тур
19 октября, суббота 17:00 Челси 1:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
12 января, суббота 20:30 Челси 2:1 Ньюкасл
3 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Ньюкасл 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
38 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Ньюкасл 3:0 Челси
15 тур
2 декабря, суббота 15:30 Челси 3:1 Ньюкасл
Англия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
28 января, воскресенье 16:30 Челси 3:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
13 февраля, суббота 20:30 Челси 5:1 Ньюкасл
7 тур
26 сентября, суббота 19:30 Ньюкасл 2:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
10 января, суббота 18:00 Челси 2:0 Ньюкасл
15 тур
6 декабря, суббота 15:45 Ньюкасл 2:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 19:00 Челси 3:0 Ньюкасл
10 тур
2 ноября, суббота 16:45 Ньюкасл 2:0 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
2 февраля, суббота 19:00 Ньюкасл 3:2 Челси
2 тур
25 августа, суббота 20:30 Челси 2:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
34 тур
2 мая, среда 22:45 Челси 0:2 Ньюкасл
14 тур
3 декабря, суббота 16:45 Ньюкасл 0:3 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Челси 2:2 Ньюкасл
15 тур
28 ноября, воскресенье 16:30 Ньюкасл 1:1 Челси
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
3-й раунд,
22 сентября, среда 22:45 Челси 3:4 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
31 тур
4 апреля, суббота 18:00 Ньюкасл 0:2 Челси
14 тур
22 ноября, суббота 18:00 Челси 0:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
37 тур
5 мая, понедельник 19:00 Ньюкасл 0:2 Челси
20 тур
29 декабря, суббота 18:00 Челси 2:1 Ньюкасл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 13 ноября 2022, 10:10

    Ушел Рома из Челси и вниз катится, катится голубой вагон.

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